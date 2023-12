Magical Delicacy ist ein Spiel über Hexen, die gerne kochen, und erscheint 2024

Ein Metroidvania, in dem man Zutaten für das perfekte Gericht sammelt? So ein Konzept strebt Magical Delicacy an. Die junge Hexe Flora soll leckere Mahlzeiten für ihre Gäste vorbereiten und erkundet gleichzeitig die geheimnisvolle Hafenstadt Grat. Ihr könnt dabei nicht nur nach dem magischen Rezeptbuch kochen, sondern das Essen durch eigene Zutaten ausschmücken. Gleichzeitig schaltet ihr nach und nach neue Bewegungsmöglichkeiten für Flora frei. Aber das Wichtigste ist: Ihr sollt euch beim Spielen so richtig entspannen!