Manor Lords PC-Anforderungen: Das brauchst du, um es spielen zu können

Schon bald könnt ihr Manor Lords spielen, aber seid ihr mit eurem Rechner auch dazu in der Lage? Hier hilft ein Blick auf die PC-Anforderungen des Early-Access-Spiels.

Wie so so ziemlich jedes PC-Spiel hat auch Manor Lords Mindestanforderungen sowie eine empfohlene Konfiguration. Wer also nicht den leistungsstärksten aller PCs hat, wird es wahrscheinlich immer noch spielen können.

Die genauen Details dazu, ob Manor Lords auf eurem PC läuft oder nicht, haben wir nachfolgend in unserem Guide für euch zusammengetragen.

Manor Lords: PC-Anforderungen Inhalt:

Wie groß ist Manor Lords?

Der Steam-Produktseite zufolge benötigt Manor Lords 16 GB Speicherplatz. Was in den heutigen Zeiten nicht wirklich viel ist. Aber es gibt euch einen Hinweis darauf, ob ihr womöglich etwas Platz schaffen müsst, wenn ihr Manor Lords spielen möchtet.

Zurück zum Manor Lords: PC-Anforderungen Inhaltsverzeichnis

Welche Anforderungen hat Manor Lords?

Nachfolgend zeigen wir euch die Mindestanforderungen von Manor Lords sowie die empfohlene Konfiguration:

Manor Lords: Mindestanforderungen

Erfordert 64-bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem - Windows 10 (64-bit) oder neuer

- Windows 10 (64-bit) oder neuer Prozessor - Intel Core i5-4670 (Quad Core) oder AMD FX-Series FX-4350 (Quad Core)

- Intel Core i5-4670 (Quad Core) oder AMD FX-Series FX-4350 (Quad Core) Arbeitsspeicher - 8 GB RAM

- 8 GB RAM Grafikkarte - NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) oder AMD Radeon RX-460 (4 GB)

- NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) oder AMD Radeon RX-460 (4 GB) DirectX - Version 12

- Version 12 Speicherplatz - 16 GB

Manor Lords: Empfohlene Konfiguration

Erfordert 64-bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem - Windows 10 (64-bit) oder neuer

- Windows 10 (64-bit) oder neuer Prozessor - Intel Core i5-7600 (Quad Core) oder AMD Ryzen 3 2200G (Quad Core)

- Intel Core i5-7600 (Quad Core) oder AMD Ryzen 3 2200G (Quad Core) Arbeitsspeicher - 12 GB RAM

- 12 GB RAM Grafikkarte - NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB)

- NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB) DirectX - Version 12

- Version 12 Speicherplatz - 16 GB

Die PC-Anforderungen zeigen, dass es auch möglich sein wird, Manor Lords ohne größere Probleme auf älteren Geräten zu spielen. Die GeForce 1060 wurde zum Beispiel 2016 veröffentlicht und der Intel Core i5-4670 ist von 2013. Selbst, wenn euer PC fünf Jahre alt ist, solltet ihr Manor Lords weitestgehend problemfrei spielen können.

Image credit: Slavic Magic

Viel Spaß mit Manor Lords!

Zurück zum Manor Lords: PC-Anforderungen Inhaltsverzeichnis