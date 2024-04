Manor Lords: Entwickler warnt vor Early Access - Und warum es noch keine Roadmap gibt

Die Erwartungen an das kommende Manor Lords sind hoch und dessen Entwickler Greg versucht, diese etwas im Zaum zu halten.

Auf Steam veröffentlichte er einen Beitrag, in dem er unter anderem über den Early Access und eine Roadmap für das Spiel schreibt.

Die richtigen Erwartungen

"Es ist eine Early-Access-Version", schreibt Greg. "Ja, es muss enttäuschend sein, aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung."

"Es ist mein erstes ernsthaftes Spiel und nicht nur sind einige Dinge noch unfertig, sondern ich wette, ihr werdet mich bitten, einige Dinge zu ändern, die euch nicht unbedingt gefallen. Aber ich möchte eine offene Entwicklungsstrategie verfolgen, mit einem Hin und Her zwischen mir und euch. Ich denke, das hat für das Spiel bisher gut funktioniert (ich vergleiche das mit Zeiten, in denen es nicht einmal eine Testgruppe gab und ich es in meiner Bubble entwickelt habe)."

Er verweist darauf, dass man das Spiel kürzlich unter anderem mit Content Creators rund um die Welt geteilt habe. Wer sich vorab einen Eindruck machen möchte, könne sich Streams und Let's Plays anschauen – oder ihr bleibt einfach hier und lest Alex' Ersteindruck zu Manor Lords.

"Abgesehen davon war die Resonanz bisher sehr positiv, wofür ich sehr dankbar bin. Ich denke, das Spiel sollte einen Weg in die Herzen der Spieler finden, die erwartet haben, dass Manor Lords das ist, was es ist: ein realistischer, organischer, authentischer City Builder mit Echtzeitkämpfen."

Von Interesse ist im Early Access natürlich die Weiterentwicklung des Spiels. Wie sieht es also mit einer Roadmap aus?

"Ich habe noch nicht vor, eine Roadmap zu veröffentlichen", erläutert Greg. "Ich habe schon ein- oder zweimal den Fehler gemacht, ein Feature zu versprechen und daran zu arbeiten, nur um dann herauszufinden, dass die Tester sich nicht so sehr dafür interessierten wie ich und dass sie eigentlich etwas anderes wollten."

"Auch, wenn ich einen Plan habe, möchte ich die Philosophie 'Zuhören, Überprüfen, Implementieren' anwenden. Angesichts dessen erwarte ich, dass die Patches im ersten Monat nur aus Fehlerkorrekturen und Optimierungen bestehen. In dieser Zeit werden wir zusammen mit Hooded Horse euer Feedback sammeln und dann auf der Grundlage dessen, was wir hören, Prioritäten für die Arbeit setzen."

"Ich überlege immer noch, ob ich das Testen zukünftiger Patches geschlossen oder offen halten soll. Meine derzeitige Idee ist es, einen offenen Pre-Release-Beta-Zweig zu haben, sodass jeder, der das Spiel besitzt, die neueste instabile Pre-Release-Version des Spiels überprüfen und testen und dazu beitragen kann, wenn er möchte. Und der Hauptzweig bleibt die neueste stabile Version. Lasst es mich aber wissen, vielleicht ist es euch lieber, wenn ich die instabilen Versionen für eine geschlossene Testgruppe behalte?"

Manor Lords erscheint am 26. April 2024 im Early Acccess. Vom ersten Tag an ist das Spiel auch im PC Game Pass spielbar.