Falsche Erwartungen? Entwickler erklärt, was Manor Lords alles NICHT sein soll

Welche Erwartungen habt ihr an das kommende Manor Lords? Nun, es gibt wohl den ein oder anderen, der vielleicht falsche Erwartungen an dieses Spiel hat.

Greg, der Entwickler des Spiels, greift das nun in einem neuen Beitrag auf Steam im Vorfeld des Early-Access-Starts auf.

Das ist Manor Lords alles nicht

Offiziell wird Manor Lords als ein "Strategiespiel im mittelalterlichen Stil mit detailliertem Städtebaufunktionen, groß angelegten taktischen Schlachten und komplexen wirtschaftlichen und sozialen Simulationen" beschrieben.

Laut Greg ist Manor Lords "kein Total-War-Konkurrent", sondern ein City Builder mit Schlachten. Und die treten "nicht so groß oder so häufig auf, wie es einige von euch vielleicht erwarten". Größtenteils seid ihr mit dem Aufbau und der Verwaltung von Städten beschäftigt.

Weitere Meldungen zu Manor Lords:

Ebenso wenig sei es ein "Grand-Strategy-Game mit Imperiumsmanagement". Es gibt Regionen auf der Map, ihr könnt aber weder ganz Europa erobern, Hochzeiten durchführen "oder sonst etwas in der Richtung". Alles finde hier "auf einer viel kleineren Ebene" statt.

"Es ist auch kein RPG", schreibt er. "Wenn ihr KCD oder Mount & Blade gespielt habt, ist ML eine andere Art von Spiel. Es gibt einen Besuchsmodus in Manor Lords, der es euch erlaubt, durch eure Stadt zu laufen, aber das ist ein experimentelles, kosmetisches Bonus-Feature. Das Spiel soll wirklich aus der Vogelperspektive gespielt werden, wie es ein Strategiespiel (fast immer) tun sollte. Es wird kein First-Person-Gameplay geben."

Und schlussendlich ist es auch "kein kompetitives, schnelles Strategiespiel wie Age of Empires oder StarCraft".

"Ein Großteil der Spielmechanik konzentriert sich auf die Ästhetik der Stadt, und es dauert einige Zeit, bis die Ressourcen auf der Karte transportiert werden. Dies führt zu einer eher entspannten Erfahrung, mit Momenten hoher Intensität, die den atmosphärischen Städtebau aufpeppen, anstatt das Spiel die ganze Zeit über mit hoher Intensität zu spielen."

Was euch genau erwartet, könnt ihr außerdem in Alex' Ersteindruck nach dem Anspielen von Manor Lords nachlesen.

Manor Lords startet am 26. April 2024 auf dem PC in den Early Access ist kommt direkt zum Launch in den PC Game Pass.