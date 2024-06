Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Hat GameStop das Release-Datum geleakt? Wann kommt es?

Es scheint so, als hätte GameStop das Release-Datum von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verraten.

Einem zum Start der Vorbestellungen veröffentlichten Beitrag auf X zufolge ist im November 2024 mit dem Spiel zu rechnen.

Wann erscheint Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Genauer gesagt gab GameStop in dem Beitrag den 17. November 2024 als Veröffentlichungstermin an (via VGC).

Konami selbst hat bisher kein Datum für das Spiel bestätigt und auch auf der GameStop-Webseite ist nur ein Platzhalter-Termin zu sehen.

Vom Spiel wird es übrigens auch eine Collector's Edition geben. Sie enthält unter anderem ein Miniatur-Terrarium, das auf der Eröffnungssequenz von Virtuous Mission basiert.

Bei Amazon.de könnt ihr das Spiel bereits als Day One Edition sowie als Deluxe Edition vorbestellen.