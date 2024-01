Mit Unreal Engine 5: Zelda: Ocarina of Time erstrahlt in atemberaubender Pracht.

Wenn Nintendo kein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time abliefert, will es eben ein Fan und Modder tun.

Zelda-Fan CryZENx arbeitet an einem solchen Projekt und begann einst mit der Unreal Engine 4, mittlerweile ist er zur Unreal Engine 5 gewechselt.

Wie ein Zelda mit Unreal Engine aussehen könnte

In einem neuen, mehr als eine Stunde langen Video präsentiert CryZENx das Ergebnis seiner bisherigen Arbeit.

Dabei hat sich CryZENx bemüht, den Stil des Originals weitestgehend beizubehalten, wenngleich alles natürlich deutlich moderner wirkt:

Patreon-Unterstützer und Community-Mitglieder des Discord Servers von CryZENx können es sogar schon selbst spielen, allerdings gebe es noch einiges zu tun, bis alles wirklich fertig sei.

Allerdings ist fraglich, ob es jemals dazu kommen wird. Es wäre nicht das erste Fan-Projekt, dem Nintendo einen Riegel vorschiebt, da das Unternehmen sehr auf den Schutz seiner Marken bedacht ist.