Miyamoto war kein großer Fan von Wind Wakers Grafikstil

Ursprünglich war Nintendo Shigeru Miyamto kein großer Fan des Grafikstils von The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Übersetzten Informationen aus einem alten Magazin zufolge bat er das Team darum, den Stil zu ändern.

So war das nicht geplant

Wie es in der alten Ausgabe des Magazins Nintendo Dream heißt, wollte Nintendo ursprünglich einen Stil haben, der auf dem von Ocarina of Time und Majora's Mask aufbaut und ihn verbessert. Es sei sogar ein Prototyp von Wind Waker in diesem Stil erstellt worden.

Nach diesem Prototyp habe ein Teammitglied Toon Link designt und der Rest des Teams sei davon begeistert gewesen, weswegen man daran festhielt.

In dem Magazin heißt es, Eiji Aonuma habe nicht geglaubt, dass Miyamoto das Redesign gefällt. Daher habe man so lange wie möglich gewartet, bevor man es ihm zeigte. Miyamoto sei "buchstäblich zusammengezuckt", als er es erstmals gesehen habe, sagt Aonuma.

"Wenn ich von Anfang an mit ihm gesprochen hätte, hätte er wohl gesagt: 'Was daran ist Zelda?'", wird Aonuma zitiert. "Miyamoto hatte bis zum Schluss Schwierigkeiten, den realistischen Stil von Link loszulassen."

Letztlich blieb es aber dabei, auch wenn der Stil unter den Fans nicht unumstritten war.