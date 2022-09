Nintendo Switch: Neue Direct mit Wind Waker und Twilight Princess soll diesen Monat kommen

Neuesten Gerüchten zufolge ist für diesen Monat eine neue Nintendo Direct mit einigen Zelda-Ankündigungen geplant.

Darüber sprachen jedenfalls GamesBeats Managing Editor Mike Minotti und Giant-Bomb-Reporter Jeff Grubb in einem neuen Podcast.

Die volle Ladung Zelda.

"Um das klar zu sagen, Leute, wir sind uns sehr, sehr sicher, dass bei dieser Direct die Portierungen von Wind Waker und Twilight Princess für Switch angekündigt werden", sagt Minotti dazu.

"Ja, ich denke, es wird eine Menge Zelda-Zeug bei dieser Veranstaltung geben", ergänzt Grubb. "Ich glaube, das wird ein Zelda-Spektakel für Nintendo."

"Zu 100 % wird es im September eine Nintendo Direct geben, so einfach ist das. Es besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob es eine allgemeine [Direct] sein wird, vielleicht eine Mini, es war die Rede davon, dass es eine Partner Direct sein könnte."

"Wenn sie dort Zelda-Sachen haben werden, ist es keine Partner-Direct", fügt Grubb hinzu. "Und das ist es, was wir gehört haben. Als Details wurden die Portierungen von Twilight Princess und Wind Waker HD für die Switch genannt."

"Selbst wenn wir das nicht gehört hätten, würde ich spekulieren, dass das jetzt passiert, während wir auf die Veröffentlichung von Breath of the Wild 2 warten. Und doch haben wir das gehört und wir haben auch andere Dinge gehört, wie z.B. das Remaster von Metroid Prime, das sich so anhört, als müsste es bei so etwas angekündigt werden."

"Und dann werden Drittanbieter auftauchen. Ich habe auch schon einiges davon gehört, aber das, was ich gehört habe, ist nicht besonders aufregend. Für mich klingt es zumindest nach einer Mini Direct, aber wenn der Name des nächsten Zelda genannt wird, was sehr wahrscheinlich ist, klingt das nach einer großen allgemeinen Direct."

Von einer "ziemlich guten Quelle" habe Grubb gehört, dass das Event in der Woche stattfinden soll, die am 12. September beginnt.