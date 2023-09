NBA 2K24: Fans bewerten die PC-Version in Grund und Boden - Darum ist die Kritik "äußerst negativ".

NBA 2K24 hält derzeit den wenig beneidenswerten Titel des Spiels mit der zweitschlechtesten Bewertung auf Steam.

Steam 250 führt die 250 am besten und die 100 am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam auf und unter NBA 2K24 liegt derzeit nur noch Overwatch 2.

Warum wird NBA 2K24 kritisiert?

Auf Steam fallen die Bewertungen "äußerst negativ" aus, es gibt mehr als 3.000 negative Reviews.

Der Hauptgrund dafür ist, dass die PC-Version von NBA 2K24 auf der Last-Gen-Version für PlayStation 4 und Xbox One basiert, statt sich an PS5 und Xbox Series X/S zu orientieren.

Dementsprechend sieht die Grafik schlechter aus als auf den Current-Gen-Konsolen, aber auch bestimmte Spielmodi wie MyNBA und The W sind nicht vorhanden und die Welt im MyCareer-Modus ist kleiner.

"Ich bin äußerst enttäuscht über den Aufwand, der in dieses Spiel gesteckt wurde", kommentiert etwa King of RIPs auf Steam.

Ein anderer User namens akuzi merkt an: "Das Gameplay und die Animationen sind die gleichen wie in den vorherigen Versionen. Wieder einmal steht nur die Last-Gen-Version für den PC zur Verfügung, was ich nicht verstehe."

"Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, prahlen die 2KTV-Segmente vor jedem Spiel begeistert damit, wie wunderbar das Story-Element in MyCareer ist... in der Next-Gen-Version", ergänzt Skoardy.