2K hat die NBA 2K24 Arcade Edition auf Apple Arcade veröffentlicht. Unter anderem könnt ihr darin im Modus "Meine Karriere" antreten, euren eigenen NBA-Superstar aufbauen und mit diesem die Liga dominieren. Euren Spieler stattet ihr mit freigeschalteten Schuhen, Bekleidung, Tattoos und mehr aus. In "The Greatest" fordert ihr wiederum neue GOATs heraus und könnt so verschiedene NBA-Superstars und Legenden freischalten.