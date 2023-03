Neues Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi macht die Super-Saiyan-Formen modern

Bandai Namco kündigt überraschend ein neues Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi an. Viele Details gibt es nicht, in einen ersten Trailer dürfen wir trotzdem schon einmal hineinschauen.

Son Goku lätet eine neue Ära ein

Der Publisher teilte diese freudige Nachricht während des Dragon Ball FighterZ World Championship-Turniers. Derzeit befindet sich das Spiel noch in der Entwicklung und ein Release-Termin ist noch nicht bekannt.

Immerhin verrät der Trailer, dass Goku in diesem neuen Teil moderne Super-Saiyan-Formen erhält, mit denen er seinen Feinden zeigen kann, was in Kamehameha und Co. so alles steckt. Dieser wurde von GamersPrey hochgeladen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf Twitter wurde der Trailer ebenfalls veröffentlicht und geteilt.

Im Trailer seht ihr zunächst einen Zusammenschnitt mit Szenen aus den vergangenen Budokai Tenkaichi-Spielen. Diese werden dann von einem schimmernden Goku abgelöst, der für eine neue Generation der Spielreihe steht. Goku wird in seiner Super Saiyan Blue-Form gezeigt.