Nintendo bestätigt Termine für kommende Switch-Spiele - Wann kommt was?

Wann erscheinen die nächsten Nintendo-Spiele für die Nintendo Switch?

Zugegeben, aktuell sieht das Line-up an First-Party-Spielen für 2023 etwas mager aus, was sich auch in der aktuellen Release-Liste widerspiegelt.

Die aktuellen Release-Termine von Nintendo

Wie bei jeder Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen gab es auch diesmal ein Termin-Update von Nintendo zu den eigenen Spielen.

Dieses bleibt aber etwa weiter ohne Termin für Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Da heute Abend noch eine Nintendo Direct stattfinden, könnte die Liste morgen schon anders aussehen.

Bis dahin aber hier die aktuell bekannten (und nicht bekannten) Termine für Nintendos kommende Switch-Spiele: