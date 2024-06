Reicht die Switch noch aus für Metroid Prime 4? Hier sind die ersten Screenshots!

Nachdem Nintendo gestern den ersten Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond veröffentlichte, hat das Unternehmen nun auch noch einige Screenshots nachgelegt.

Anhand der Bilder könnt ihr euch dann die Frage stellen, ob die Nintendo Switch noch für Metroid Prime 4 ausreicht.

Nintendo zeigt Screenshots zu Metroid Prime 4

Nun, zumindest läuft es auf der Nintendo Switch, sonst würde es ja nicht dafür erscheinen. Die Frage ist eher: Kommt es auch für die Nachfolgekonsole? Ähnlich wie etwa The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Wii U und Nintendo Switch? Gut möglich. Das erfahren wir sicher zu gegebener Zeit.

Hier seht ihr die neuen Screenshots zu Metroid Prime 4: Beyond:

Nintendo zufolge begibt sich "die größte Kopfgeldjägerin der Galaxie auf eine neue Mission", konkretere Informationen zum Spiel nennt man bisher allerdings nicht.

Metroid Prime 4: Beyond soll 2025 für die Nintendo Switch erscheinen.