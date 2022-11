Nintendo geht mit der Switch auf Weihnachtstour 2022 - Alle Orte und Termine.

Nintendo hat eine Weihnachtstour 2022 angekündigt, die bereits in der kommenden Woche beginnt.

Vom 25. November bis zum 17. Dezember reist man mit der Nintendo Switch und verschiedenen Spielen durch Deutschland.

Was euch bei der Weihnachtstour erwartet

Ihr könnt im Zuge dessen in verschiedenen Großstädten unterschiedliche Spiele ausprobieren, etwa Nintendo Switch Sports, Splatoon 3 und Mario Kart Deluxe 8 mit den neuen Strecken aus dem Booster-Streckenpass.

Und auch Mario Strikers: Battle League Football lädt dazu ein, ein paar actionreiche Fußballmatches zu bestreiten.

Des Weiteren lassen sich in Frankfurt, Hamburg, Oberhausen und Berlin vor dem Nintendo-Bulli weihnachtliche Erinnerungsfotos schießen.

"In Oberhausen und Berlin können alle, die an den Tagen der Nintendo Weihnachtstour 2022 in dem jeweiligen Einkaufszentrum ein Spiel oder eine Konsole von Nintendo gekauft haben, diese gegen Vorlage des Kassenzettels festlich verpacken lassen", heißt es.

Orte und Termine der Nintendo Weihnachtstour 2022

Hier sind die genauen Orte und Zeiten, an denen Nintendo mit seiner Weihnachtstour 2022 zu finden ist: