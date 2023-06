Nintendo kündigt überraschend Everybody 1-2-Switch an.

1-2-Switch, der Launch-Titel für die Nintendo Switch, erhält eine Fortsetzung: Everybody 1-2-Switch.

Nintendo hat diese relativ unspektakulär, quasi nebenbei, angekündigt und sie erscheint schon bald.

Was wissen wir bisher?

Nintendos US-Webseite zufolge erscheint Everybody 1-2-Switch bereits am 30. Juni 2023 und wird 29,99 Dollar kosten. Das Spiel ist 3,3 GB groß und wird dort sowohl physisch als auch digital veröffentlicht.

Everybody 1-2-Switch könnt ihr dabei sowohl mit den Joy-Cons spielen als auch Smart-Geräte zur Teilnahme verwenden.

Mehr zum Thema:

"Mische deine nächste Party mit dem Spiel Everybody 1-2-Switch! auf", heißt es. "Schnapp dir ein paar Joy-Con-Controller oder Smart-Geräte für teambasierte Spiele, die einfach einzurichten sind und alles von Ballons bis hin zu Aliens und mehr beinhalten! Die Leute auf deiner nächsten Party können sich in Bewegung setzen und ihre Teamarbeit in diesem Multiplayer-Mashup unter Beweis stellen."

Screenshots oder einen Trailer gibt es bisher noch nicht.

Vergangenes Jahr gab es bereits Gerüchte über eine Fortsetzung. Damals hieß es, diese sei bei Tests durchgefallen.

