Nintendo Switch Online: Perfect Dark und drei weitere Spiele ab heute neu im Abo

Nintendo erweitert Nintendo Switch Online noch heute um vier neue Spiele.

Ihr bekommt zwei neue Titel vom Game Boy Advance sowie zwei neue Spiele vom Nintendo 64.

Zelda und Metroid neu bei Nintendo Switch Online

Vom Game Boy Advance finden The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords und und Metroid: Mission Zero ihren Weg zu Switch Online.

Beide Spiele könnt ihr bereits ab heute mit Switch Online + Erweiterungspaket spielen.

Beim Nintendo 64 führt man einen neuen Mature-Bereich ein und startet diesen mit zwei Shootern.

Dabei handelt es sich einerseits um Turok: Dinosaur Hunter und andererseits um Rares Perfect Dark. Letztes enthält auch einen Online-Multiplayer-Modus.

Auch die beiden N64-Neuzugänge sind ab heute verfügbar.