Palworlds Dating-Sim ist der ultimative Aprilscherz - Pokémons Schlafturnier ist auch nicht schlecht

Der erste April ist ein wundervoller Tag mit kreativen Witzen, die in ihrer Glaubwürdigkeit gerne stark schwanken und uns in die Irre führen. Besonders die beiden Aprilscherze von Palworld und Pokémon sind mir im Gedächtnis geblieben.

Pocketpair hat sich mit diesem Aprilscherz selbst übertroffen

Palworld schickte ihren Schabernack bereits einen Tag früher herum und hatte mich dadurch ganz kurz verunsichert, ob dies nun ein Scherz sei oder die Realität, denn den angekündigten Release würde ich Pocketpair sogar abkaufen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

So stellte der Palworld-Entwickler eine Dating-Sim vor, die den Titel "Palworld - More than just Pals" trägt und am 1. April 2025 erscheinen soll. Etwas Puffer für die Fertigstellung und ein Konzept, das auch zu Lovander, dem liebeshungrigen Pal passt? An jedem anderen Tag hätte das eine normale Ankündigung des Entwicklers sein können.

Leider wirkt der Inhalt der Ankündigung dann doch etwas zu überzogen. Immerhin schreibt der Entwickler dort: "Palworld wurde ursprünglich als Dating-Simulation entwickelt, aber in einem Moment der Unentschlossenheit nahm es die Form eines Survival-Crafting-Spiels an. Übrigens bin ich derzeit in einer Beziehung mit Cattiva."

Also wohl doch keine Datim-Sim in der Schule, bei der ihr euch romantisch an Katress, Lovander, Chillet, Zoe und Black Maketeer annähern könnt. Zusätzliche Funktionen hätten für ordentlich Chaos gesorgt. Ein Battle-Royale, Zeitumkehr, Pals, die vor Eifersucht ihre Zerstörungswut herauslassen und VR hätten für ordentlich Action gesorgt.

Pokémon macht Relaxos Lieblingsbeschäftigung zu einem Wettbewerb

Aber auch Pokémon hat sich eine neue Meisterschaft für den 1. April einfallen lassen und ich wette, der ein oder andere wäre sogar ein geeigneter Kandidat. Es handelt sich dabei um eine Schlafmeisterschaft, die von zwei brüllenden Männern moderiert wird. Ein wunderbar ulkiger Kontrast.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Teilnehmer haben unterschiedliche Strategien, um möglichst schnell und tief einzuschlafen. Dabei fallen den Moderatoren einige Pokémon-Attacken ein, mit denen sie die verschiedenen Schlafphasen der Teilnehmenden beschreiben. Vielleicht könnte man sich hier den ein oder anderen Tipp zum besseren und gesünderen Schlafen abholen?

Wie gut wären eure Chancen bei einem solchen Wettbewerb? Ich wäre absolut ungeeignet, da ich viel zu viel Zeit benötige, um überhaupt einzuschlafen.