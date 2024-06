Palworld: Spielerzahl steigt um 800 Prozent - Ist Steam wieder im Palworld-Fieber?

Wer innerhalb von sechs Tagen acht Millionen Exemplare verkauft, der hat sich einen Namen gemacht. Palworld erschien am 24. Januar 2024 und legte einen grandiosen Hype-Start hin, der sich nur durch die Ankunft von Helldivers 2 etwas beruhigte. Nach ein paar Wochen wurde es dann immer stiller um Pocketpairs Survival-Spiel. Jetzt ist die Spielerzahl plötzlich um 800 Prozent gestiegen und das nicht ohne Grund.

Palworld kann es noch immer

Das kostenlose Sakurajima-Upate ist jetzt live und bringt den Spielern viele neue Inhalte. Eine neue Insel, eine neue Fraktion und auch ein paar neue Pals bringen wieder etwas Leben in die offene Welt.

Aus den 10.000 bis 30.000 Spielern, die in den letzten Monaten zeitgleich in Palworld anzutreffen waren, sind nun Zahlen von mehr als 135.000 aktiven Nutzern zu sehen. Das ist zwar noch weit von Palworlds ursprünglichem Höchstwert von über 2 Millionen entfernt, aber dennoch ein großer Anstieg, der Palworld aktuell wieder in die Steam-Top-Ten bringt. Es zeigt somit auch, dass die Spieler das Interesse an Palworld nicht generell verloren haben.

Bis zum 11. Juli erhaltet ihr Palworld im Sommerangebot für nur 21,74 Euro.