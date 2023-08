PGA Tour 2K23: Die besten Tipps für den Start ins virtuelle Golfleben.

PGA Tour 2K23 ist der derzeit aktuellste Teil von 2Ks Golfspiel-Reihe. Die Serie kehrte nach einer zweijährigen Pause zurück, in der man sicherstellen wollte, dass sich die Qualität in ausreichendem Maße entwickelt. Und da haben die Entwickler von HB Studios definitiv einiges investiert.

Dabei heißt PGA Tour 2K23 erfahrene Fans wie auch Neueinsteiger gleichermaßen willkommen. In unserem Guide haben wir für euch ein paar hilfreiche Tipps für den Start ins Spiel zusammengestellt.

Ihr müsst kein Experte sein

Wie erwähnt, soll PGA Tour 2K23 sowohl Neueinsteiger als auch erfahrenen Fans und Golfexperten ansprechen, die schon jahrelang virtuell Golf spielen. Ihr müsst definitiv kein Experte sein, um euch in PGA Tour 2K23 zurechtzufinden.

Für den Einstieg wird euch auch alles beigebracht, was ihr wissen müsst, um euch mit dem virtuellen Golfsport vertraut zu machen. Erfahrung ist besonders dann nötig, wenn ihr euch im Online-Modus mit anderen messen möchtet.

Nicht nur Experten finden hier ihren Spaß.

Verinnerlicht das neue Schwungsystem

Eine der wichtigsten Neuerungen in PGA Tour 2K23 ist das neue Schwungsystem. Aber es gibt auch gute Nachrichten, wenn ihr die klassische analoge Möglichkeit bevorzugt: die ist weiterhin vorhanden.

Mit dem neuen System haltet ihr die die X-Taste (PlayStation) oder die A-Taste (Xbox) gedrückt und lasst sie in der Nähe des Kreises (Power Circle) wieder los. Drückt anschließend die Taste erneut, um den Schwungweg zu bestimmen. Zu guter Letzt müsst ihr noch ein drittes Mal drücken und bestimmt so, ob es ein offener oder geschlossener Schlag wird. Zusammengefasst lässt sich wohl sagen: Übung macht den Meister, also spielt damit herum und probiert aus, wie ihr am besten damit zurechtkommt.

Übt, bis ihr mit dem neuen Schwungsystem gut zurechtkommt.

Sammelt Erfahrungspunkte und Geld

Um im Karrieremodus voranzukommen, benötigt ihr eine Menge erstklassiger kosmetischer Objekte. Die haben dementsprechend auch ihren Preis, und es wird schwer sein, an sie zu kommen, wenn ihr nicht eine Menge Geld dafür sammelt.

Spielt daher globale Veranstaltungen und Herausforderungen, um neben Geld auch Erfahrungspunkte zu sammeln. Natürlich hilft alleine schon die Teilnahme, um in der Rangliste voranzukommen, aber um wirklich erfolgreich zu sein, müsst ihr Veranstaltungen und Herausforderungen gewinnen. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt ihr.

Neben Erfahrungspunkten solltet ihr auch Geld anhäufen.

Verbessert eure Schläger

Mithilfe der virtuellen Währung in PGA Tour 2K23 könnt ihr unter anderem eure Aufrüstung im Spiel aufwerten. Fans könen sich nicht einfach großartige Schläger und Verbesserungen kaufen, wie es in der NBA-2K-Reihe möglich ist, wo ihr euch im Grunde bis an die Spitze des Spiels kaufen könnt. Seinen Schlägern durch Investitionen in bessere Ausstattung einen kleinen statistischen Vorteil zu verschaffen, ist daher nicht die schlechteste Idee.

Es lohnt sich, Schläger zu verbessern.

Nutzt den Backspin

Ein Backspin ist eine Schlagart, mit der ihr dafür sorgt, dass sich der Ball per Rückwärtsdrall nach hinten bewegt. Dies könnt ihr zum Beispiel mit einem Überhand- oder einem Unterhandschlag erreicht werden.

Es gibt mehrere Gründe, warum der Rückwärtsdrall wichtig ist. Ihr könnt ihn dafür nutzen, dass der Ball schnell auf dem Grün zum Liegen kommt. Das ist wichtig, wenn ihr es auf Eagle- und Birdie-Putts abgesehen habt. Er kann auch dazu führen, dass der Ball eine kürzere Distanz zurücklegt, was nützlich ist, wenn man gegen den Wind spielt. Darüber hinaus kann der Rückwärtsdrall dazu führen, dass der Ball stärker die Richtung wechselt und so etwa Bäume und andere Hindernisse umgeht.

Der Backspin kann euch je nach Situation gut weiterhelfen.

Topgolf lohnt sich zum Üben

Topgolf ist ein neuer Modus, der sich besonders zum Üben für euch lohnt. Ihr könnt dabei auf einer Topgolf-Anlage spielen und die ist mit verschiedenen Zielen ausgestattet.. Je weiter entfernt die Ziele sind, desto höher ist die Punktzahl. Ebenso sollt ihr mitunter bestimmte Ziele treffen, um dadurch Bonuspunkte zu erhalten.

Der Topgolf-Modus ist die realistischste Darstellung des Sports und ihr spielt in einem von 80 Veranstaltungsorten. Pro Runde habt ihr zehn Schläge auf verschiedene Ziele auf dem Platz zur Verfügung. Beachtet dabei, dass nicht alle Ziele gleichwertig sind.

Übt mit Topgolf.

Achtet auf eure Statistiken

Eure Statistiken findet ihr im Spiel, indem ihr im Hauptmenü die Menütaste drückt. Dadurch kommt ihr zu den Optionen und dort könnt ihr bis zum Statistikbildschirm durchschalten.

Dort findet ihr wichtige Werte und Daten zu eurer Karriere, etwa Rekorde und Zahlen zu Erfolgen und dergleichen. Das eignet sich ganz gut, um den Überblick darüber zu behalten, was ihr bisher geleistet habt.

Statistiken verraten euch mehr über eure Leistungen.

Setzt auf den richtigen Archetyp

PGA Tour 2K23 bietet euch die Möglichkeit, Archetypen auszuwählen. Und ihr könnt kostenlos zwischen ihnen wechseln. Das macht es einfach, verschiedene Archetypen auszuprobieren, bis ihr einen gefunden habt, der euch zusagt.

Der Greensman eignet sich etwa dafür, wenn ihr euer Putten verbessern möchtet. Rhythm hilft euch wieder beim Schwungweg und den Timings bei Schlägen. Wie gesagt, probiert ein wenig herum und wählt am Ende das, was am besten passt, um eure Spielweise weiter zu verbessern oder zu unterstützen.