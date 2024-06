PlayStation Plus im Juli: Neue Spiele bestätigt, beliebter Shooter ist mit dabei

Die neuen Spiele für PlayStation Plus Essential im Juli 2024 stehen fest.

Drei neue Games bekommt ihr ab dem 2. Juli 2024 sowohl für PlayStation 4 als auch für PlayStation 5.

Borderlands 3 bei PlayStation Plus

Unter anderem zählt Gearbox' Shooter Borderlands 3 (PlayStation 5, PlayStation 4) zu den Neuzugängen im Monat.

Wer sich angesichts steigender Temperaturen ein wenig virtuelle Abkühlung verschaffen möchte, kann wiederum NHL 24 (PlayStation 5, PlayStation 4) spielen.

Bleibt noch ein beliebtes Multiplayer- und Partyspiel: Among Us (PlayStation 5, PlayStation 4) ist das dritte Spiel für PlayStation Plus Essential im Juli.

Darüber hinaus habt ihr die Chance, ein exklusives PlayStation-Plus-Bundle mit In-Game-Prämien für Genshin Impact einzulösen.

Wie oben erwähnt, sind die neuen Spiele ab dem 2. Juli 2024 verfügbar. Bis dahin könnt ihr euch noch die aktuellen Essential-Titel SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever und Streets of Rage 4 in eure Bibliothek holen.