Pokémon Go: Gierspenst und goldene Pokéstops finden - Das müsst ihr beachten

Der Community Day Classic mit Dratini endete mit einer Überraschung für Trainer weltweit: Es tauchten mysteriöse goldene Pokéstops in der Spielwelt und ein Pokémon folgte eurem Charakter durch die Spielwelt von Pokémon Go.

Und nicht nur das: Durch das Drehen der goldenen Pokéstops erhaltet ihr auch noch ?????? Münzen in Pokémon Go. Was steckt eigentlich dahinter?

In unserem Guide haben wir Antworten für euch. Wir verraten euch mehr zu den goldenen Stops und dem neuen Pokémon!

Inhalt:

Was sind goldene Pokéstops?

Goldene Pokéstops tauchten unmittelbar nach dem Ende des Community Day Classic mit Dratini auf. Die ansonsten blaue Farbe der Pokéstops änderte sich plötzlich zu einer goldenen Farbe.

Wer an einem solchen Pokéstop gedreht hat, bekam entweder eine Menge Items – mehr als bei einem normalen Pokéstop – oder eine ?????? Münze.

Aktuell tauchen die goldenen Pokéstops weiterhin im Spiel auf, wenngleich nicht mehr so gehäuft wie direkt nach dem Community Day Classic. Wenn ihr einen seht, dreht ihn, um mit Glück eine ?????? Münze zu bekommen.

Was ist die ?????? Münze in Pokémon Go?

Der In-Game-Beschreibung der ?????? Münze zufolge hat diese Münze ihren Ursprung in der Paldea-Region, die im Mittelpunkt der beiden Spiele Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur steht.

Wenn ihr das erste Mal eine dieser Münzen bekommt, seht ihr zudem einen Dialog zwischen eurem alten Professor Willow und einem Bekannten namens Jacq. Dabei handelt es sich um einen neuen Charakter aus den kommenden Spielen, der anscheinend mehr über diese Münzen weiß.

Momentan scheint es so zu sein, dass ihr maximal 100 dieser Münzen bei euch tragen könnt, ihr genauer Nutzen ist aber bisher nicht bekannt. Ob ihr damit eine Herausforderung absolviert oder sie braucht, um das neue Pokémon Gierspenst zu erhalten, das euch durch die Welt folgt, bleibt abzuwarten.

Wie finde ich goldene Pokéstops in Pokémon Go?

Goldene Pokéstops lassen sich einfach erkennen.

Bewegt euch einfach wie immer durch die Welt beziehungsweise eure Umgebung und behaltet die Karte des Spiels im Blick.

Goldene Pokéstops erscheinen zufällig, aber ihr könnt sie bereits aus der Distanz einfach erkennen. Natürlich müsst ihr aber die normale Distanz erreichen, um sie drehen zu können.

Befindet sich Gierspenst bereits bei euch, zeigt euch eine Sprechblase an, wo es die nächste dieser Münzen spürt. Ihr könnt dann die Map drehen und schauen, ob sich dort einer der goldenen Pokéstops befindet.

Wie erwähnt, könnt ihr derzeit nur maximal 100 ?????? Münzen mit euch führen.

Alles, was wir über Gierspenst wissen

Ein paar Informationen zu Gierspenst gibt es bereits, noch ist aber unklar, wie ihr es genau in Pokémon Go bekommen könnt. Hier alle bekannten Infos:

Gierspenst stammt aus der Paldea-Region , in der ihr euch in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur aufhaltet.

, in der ihr euch in Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur aufhaltet. Das Pokémon verfügt über zwei Formen: Die Truhenform und die Wanderform . Letztere sehen wir aktuell in Pokémon Go.

und die . Letztere sehen wir aktuell in Pokémon Go. Gierspenst in der Truhenform ist ein Pokémon vom Typ Geist, 0,3 Meter groß und wiegt 5 Kilogramm.

Über die Wanderform wissen wir noch nicht viel, außer dass sie weit weniger Münzen hat. Vielleicht helfen viele Münzen ja dabei, es in die Truhenform zu verwandeln?

Gierspenst hat zwei Formen: Truhenform und Wanderform. Der Pokémon-Go-Webseite zufolge erfahren wir demnächst mehr darüber, wie ihr Gierspenst in der Wanderform fangen und die ?????? Münzen verwenden können. Möglicherweise passiert das im Zeitraum vom 17. bis 23. November (Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November), dort gibt es derzeit noch eine Lücke im Event-Plan.

Wer sich Karmesin oder Purpur kauft und die Spiele mit seinem Pokémon-Go-Account verlinkt, kann ein Gierspenst in der Wanderform in Pokémon Go fangen.

Es ist das dritte Pokémon, nach Meltan und Melmetal, das sein Debüt in Pokémon Go gibt.

Im Code des Spiels wird Gierspenst als "pm1080" bezeichnet. Fans vermuten, es könnte die Nummer 1080 im nationalen Pokédex sein. Aktuell sind wir bei Nummer 905, während Meltan und Melmetal hingegen noch immer keine offizielle Nummer haben.

