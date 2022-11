Pokémon Go: Ihr wollt ein schillerndes Miltank? Dann solltet ihr heute kämpfen!

Fehlt euch noch ein schillerndes Miltank in eurem Pokédex beziehungsweise eurer Sammlung in Pokémon Go?

Dann solltet ihr am heutigen Sonntag, den 6. November 2022, eure Chance nutzen und euer Glück auf die Probe stellen.

Erhöhte Chancen

Heute läuft nämlich den ganzen Tag über der Go-Kampftag mit Miltank. Währenddessen könnt ihr mehr Kämpfe absolvieren.

Ferner habt ihr dabei von 11 bis 14 Uhr mehr Begegnungen mit Miltank, wenn ihr euch gut schlagt, und profitiert somit vielleicht von der erhöhten Chance, ein schillerndes Miltank zu finden.

Wie gesagt, wer diese Variante des Pokémon haben möchte, sollte sich diese Chance besser nicht entgehen lassen. So schnell bekommt ihr wohl keine weitere erhöhte Shiny-Chance bei Miltank.

Viel Erfolg beim Kämpfen und viel Glück bei der Shiny-Jagd!