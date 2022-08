Pokémon Go Käferkrabbelei: Alle Event-Boni und besondere Boni für Gruppen im Überblick

Während des Käferkrabbelei-Events in Pokémon Go habt ihr die Gelegenheit, von verschiedenen aktiven Boni zu profitieren, entweder alleine oder in Gruppen.

Das Käferkrabbelei-Event findet von Mittwoch, dem 10. August 2022, um 10 Uhr bis Dienstag, dem 16. August 2022, um 20 Uhr statt.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, welche Boni bei der Käferkrabbelei in Pokémon Go aktiv sind und wie ihr davon profitieren könnt.

Inhalt:

Welche Event-Boni gibt es?

Während der Käferkrabbelei in Pokémon bekommt ihr grundsätzlich einmal doppelt so viele EP, wenn ihr ein beliebiges Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt.

Ferner wurden noch zwei Hyperboni für das Event freigeschaltet, die die Bondons betreffen.

Bei guten, großartigen oder fabelhaften Würfen erhaltet ihr zusätzliche Bonbons, wenn ihr ein Pokémon fangt. Trainer ab Level 31 haben bei entsprechenden Würfen zudem eine höhere Chance auf XL-Bonbons.

Welche Boni für Gruppen gibt es?

Bei der Käferkrabbelei in Pokémon Go erwarten euch obendrein noch spezielle Boni für Gruppen. Nehmen drei oder mehr Trainer vor Ort an einem Raid-Kampf teil, erscheinen anschließend 15 Minuten lang rund um die jeweilige Arena (300-Meter-Radius) noch bestimmte Käfer-Pokémon.

Welche das sind, hängt vom jeweiligen Tag ab. Hier ein Überblick:

10. August: Waumpel (schillernd möglich)

(schillernd möglich) 11. August: Raupy (schillernd möglich)

(schillernd möglich) 12. August: Webarak (schillernd möglich)

(schillernd möglich) 13. August: Toxiped (schillernd möglich)

(schillernd möglich) 14. August: Zirpurze (schillernd möglich)

(schillernd möglich) 15. August: Hornliu (schillernd möglich)

(schillernd möglich) 16. August: Ledyba (schillernd möglich)

