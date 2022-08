Pokémon Go Käferkrabbelei: Alle Pokémon, die ihr während des Events fangen könnt

Das Käferkrabbelei-Event in Pokémon Go bringt eine ganze Menge verschiedener Käfer-Pokémon zum Vorschein. Ihr könnt enorm viele davon im Event-Zeitraum fangen.

Das Käferkrabbelei-Event findet von Mittwoch, dem 10. August 2022, um 10 Uhr bis Dienstag, dem 16. August 2022, um 20 Uhr statt.

Unser Guide zeigt euch, welche Käfer-Pokémon während der Käferkrabbelei in Pokémon Go in der Wildnis, bei Raids und in Feldforschungen auftauchen.

Inhalt:

Käferkrabbelei: Welche Pokémon kann ich fangen?

Viele verschiedene Käfer-Pokémon erwarten euch bei der Käferkrabbelei in Pokémon Go. Hier ein Überblick über alle, die ihr währenddessen fangen könnt.

In der Wildnis könnt ihr auf folgende Pokémon treffen:

Raupy (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Hornliu (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Ledyba (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Webarak (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Yanma (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Waumpel (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Gehweiher

Zirpurze (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Vegimak (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Toxiped (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Laukaps (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Wattzapf

Schnuthelm (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Mabula

Araqua

Tannza (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Pionskora (schillernd möglich)

(schillernd möglich) Lithomith (schillernd möglich)

In Raid-Kämpfen sieht es wie folgt aus:

Stufe Pokémon Stufe 1 Paras (schillernd möglich)

Icognito T(schillernd möglich)

Tannza (schillernd möglich)

Vegimak (schillernd möglich)

Wattzapf Stufe 3 Omot

Pinsir (schillernd möglich)

Forstellka

Pottrott (schillernd möglich) Stufe 5 Genesect (Gefriermodul) Mega Mega-Scherox

Käferkrabbelei: Exklusive Feldforschungsaufgaben

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit Raupy oder Hornliu Fange 10 Pokémon Begegnung mit Volbeat, Illumise, Toxiped oder Araqua Fange 15 Pokémon Begegnung mit Burmy (Pflanzen-, Sand- oder Lumpenumhang) Lande 2 fabelhafte Würfe Begegnung mit Nincada Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit Mabula Lande 3 großartige Würfe hintereinander Begegnung mit Lithomith Lande 3 gute Würfe Begegnung mit Bluzuk oder Zirpurze Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Wadribie oder Strawickl

