Pokémon Go Käferkrabbelei: Befriste Forschung und Sammler-Herausforderung gelöst

Das Event Käferkrabbelei in Pokémon Go bringt euch wieder mehrere verschiedene Aktivitäten, deren Aufgaben ihr erfüllen könnt, um ein paar Belohnungen einzusacken.

Das Käferkrabbelei-Event findet von Mittwoch, dem 10. August 2022, um 10 Uhr bis Dienstag, dem 16. August 2022, um 20 Uhr statt.

Ihr könnt euch auf eine neue Sammler-Herausforderung sowie auf eine neue befristete Forschung in Pokémon Go freuen. Unser Guide zeigt euch, welche Aufgaben es gibt und was ihr dafür bekommt.

Inhalt:

Wie löse ich die befristete Forschung zur Käferkrabbelei?

Als Hyperbonus für das Käferkrabbelei-Event in Pokémon Go hat die Community eine befristete Forschung freigeschaltet. Auch hier müsst ihr natürlich Käfer-Pokémon fangen, dafür bekommt ihr Items, Mega-Energie für Scherox und mehr.

Das hier ist zu tun:

Käferkrabbelei: Fang-Herausforderung (1/3)

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon vom Typ Käfer 25 Pokébälle Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Bibor Lande 15 gute Würfe 20 Superbälle Lande 10 großartige Würfe 10 Hyperbälle Lande 5 Curveball-Würfe 10 Sananabeeren Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Wadribie Belohnungen Begegnung mit Ninjatom, 1 Lockmodul, 2.500 EP

Käferkrabbelei: Fang-Herausforderung (2/3)

Aufgabe Belohnung Fange 25 Pokémon vom Typ Käfer 25 Pokébälle Brüte 1 Ei aus 3 goldene Himmihbeeren Entwickle 2 Pokémon vom Typ Käfer Begegnung mit Mabula Lande 10 großartige Würfe 20 Superbälle Fange 10 verschiedene Arten von Käfer-Pokémon 50 Bibor-Mega-Energie Mache 5 Schnappschüsse mit unterschiedlichen wilden Pokémon Begegnung mit Toxiped Belohnungen Begegnung mit Pinsir, 1.000 Sternenstaub, 2.500 EP

Käferkrabbelei: Fang-Herausforderung (3/3)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen Begegnung mit Raupy Belohnung abholen 1.000 EP Belohnung abholen Begegnung mit Waumpel Belohnung abholen 1.000 EP Belohnung abholen Begegnung mit Hornliu Belohnung abholen 1.000 EP Belohnungen 50 Scherox-Mega-Energie, Begegnung mit Sichlor

Mehr zum Käferkrabbelei-Event in Pokémon Go:

Wie löse ich die Sammler-Herausforderung zur Käferkrabbelei?

Mit einer neuen, krabbeligen Sammler-Herausforderung in Pokémon Go wird ein Traum für euch wahr, wenn ihr schon immer Käfer fangen wolltet. Die stehen bei diesem Event im Fokus und somit natürlich auch bei der Sammler-Herausforderung.

Das hier müsst ihr dafür tun:

Käferkrabbelei: Sammler-Herausforderung

Aufgaben Fange ein Rauply, Hornliu, Waumpel, Mabula, Araqua, Wattzapf, Laukaps, Schnuthelm, Pionskora und Tannza Entwickle Waumpel zu Schaloko

Entwickle Waumpel zu Panekon

Entwickle Webarak zu Ariados

Entwickle Ledyba zu Ledian

Entwickle Zirpurze zu Zirpeise

Entwickle Mabula zu Akkup Belohnungen 15.000 EP, Käfersammler-Pose

Die Pose, die ihr hier als Belohnung bekommt, könnt ihr nach dem Event auch im In-Game-Shop kaufen, wenn es nicht gelingt, die Herausforderung abzuschließen oder wenn ihr sie verpasst.

