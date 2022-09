Pokémon Go: Katagami besiegen - Beste Konter

Auch Katagami gehört zu den Ultrabestien, die sich in Pokémon Go fangen lassen. In Raid-Kämpfen könnt ihr das Pokémon bekämpfen und anschließend versuchen, es zu fangen.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr Katagami in Pokémon Go fangen könnt und was die besten Konter für den Kampf sind. Damit ist es euch möglich, Katagami besiegen zu können.

Inhalt:

Wie besiege ich Katagami?

Die Auflistung der folgenden Pokémon hilft euch am besten dabei, Katagami in Pokémon Go zu bekämpfen:

Katagami Typ: Pflanze, Stahl Katagami ist schwach gegen: Feuer, Kampf

Was ist der beste Konter gegen Katagami in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Glurak Y mit den Attacken Feuerwirbel und Lohnekanonade der beste Konter gegen Katagami.

Weitere effektive Konter gegen Katagami:

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++

mit Einäschern und Läuterfeuer++ Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

mit Feuerwirbel und Hitzekoller Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Heatran mit Feuerwirbel und Flammenwurf

mit Feuerwirbel und Flammenwurf Lohgock mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Flambirex mit Glut und Lohekanonade

mit Glut und Lohekanonade Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

mit Feuerzahn und Flammenwurf Crypto-Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++

mit Einäschern und Läuterfeuer++ Crypto-Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

mit Feuerwirbel und Hitzekoller Crypto-Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

mit Feuerzahn und Hitzekoller Crypto-Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade

mit Feuerwirbel und Lohekanonade Crypto-Arkani mit Feuerzahn und Flammenwurf

Wie viele WP hat Katagami in Pokémon Go?

An folgenden WP-Werten könnt ihr euch bei Katagami in Pokémon Go orientieren:

Raid-Boss-WP - 58.102 WP

58.102 WP Maximale WP beim Fangen von Katagami - 2.101 WP

2.101 WP Maximale WP beim Fangen von Katagami mit Wetterverstärkung (Sonnig, Schnee) - 2.626 WP

Welche Attacken hat Katagami in Pokémon Go?

Mit diesen möglichen Attacken könnt ihr bei Katagami in Pokémon Go rechnen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Rasierblatt (Pflanze)

Luftschnitt (Flug) Lade-Attacken Laubklinge (Pflanze)

Kreuzschere (Käfer)

Aero-Ass (Flug)

Nachthieb (Unlicht)



Alles, was wir über Katagami wissen

Für uns mag sein Aussehen gefährlich und fremdartig erscheinen, allerdings gilt es in der Welt, aus der Katagami ursprünglich stammt, als ganz normales Lebewesen.

Teile von Katagami sind dünn wie Papier, aber gleichzeitig auch so scharfkantig wie bei einer geschliffenen Klinge.

