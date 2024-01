Pokémon Go Krachende Kämpfe: Dieses neue Pokémon solltest du nicht verpassen

Beim neuesten Event in Pokémon Go wird es kämpferisch. Krachende Kämpfe heißt es und bringt natürlich Kampf-Pokémon mit sich. Und ein brandneues Pokémon gibt sein Debüt!

Krachende Kämpfe beginnt am Freitag, den 19. Januar 2024, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 24. Januar 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über das neue Event in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Krachende Kämpfe Inhalt:

Krachende Kämpfe: Welche Pokémon kann ich fangen?

Mit Epitaff, der Weiterentwicklung von Rasaff, gibt ein brandneues Pokémon bei diesem Event sein Debüt im Spiel.

Näheres dazu entnehmt ihr diesen beiden Seiten:

Krachende Kämpfe – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Menki*

Machollo*

Schlurp*

Skorgla*

Zobiris*

Jiutesto*

Karadonis*

Zurrokex*

Krachende Kämpfe – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben warten während des Event-Zeitraums Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Menki*

Krachende Kämpfe – Raids

Diese Pokémon trefft ihr während des Events in Raid-Kämpfen.

Stufe Pokémon Stufe 1 Snubbull*

Hunduster*

Pam-Pam*

Garstella Stufe 3 Rasaff*

Garados*

Duodino

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Epitaff gibt sein Debüt.

Zurück zum Pokémon Go: Krachende Kämpfe Inhaltsverzeichnis

Krachende Kämpfe: Welche Boni gibt es?

Verschiedene Boni sind während des Events Krachende Kämpfe aktiv, zum Beispiel erscheint Team Go Rocket häufiger bei Pokéstops und in Ballons. Ebenso tauchen weltweit wilde Jiutesto und Karadonis auf.

Außerdem gibt es bei Ligakämpfen viermal so viel Sternenstaub als Belohnung (außer am Ende eines Kampfsets) und pro Tag könnt ihr 20 Kampfsets bestreiten.

Zurück zum Pokémon Go: Krachende Kämpfe Inhaltsverzeichnis

Krachende Kämpfe: Sammler-Herausforderungen

Passend zum Event gibt es auch neue Sammler-Herausforderungen. Dabei könnt ihr drei Sofort-TMs, drei Lade-TMs und Sternenstaub bekommen.

Details folgen.

Zurück zum Pokémon Go: Krachende Kämpfe Inhaltsverzeichnis

Krachende Kämpfe: Befristete Forschungen

Einerseits erwartet euch eine kostenlose Befristete Forschung rund ums Kämpfen, hier gibt’s einen Hut im Stil von Hin als Belohnung.

Andererseits gibt es für rund zwei Euro im In-Game-Shop eine weitere befristete Forschung zum Event. Als Belohnungen erwarten euch unter anderem drei Sonderbonbons, ein Rocket-Radar, Sternenstaub und zwei Premium-Kampf-Pässe.

Ihr müsst diese Forschung bis zum 24. Januar 2024 um 20 Uhr abschließen, um alle Belohnungen zu erhalten.

Details folgen.

Zurück zum Pokémon Go: Krachende Kämpfe Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go