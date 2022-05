Pokémon Go: Mega Altaria besiegen - Beste Konter und Attacken

Mega Altaria ist eine der vielen Mega-Entwicklungen in Pokémon Go, die ihr gemeinsam mit anderen Trainern und Trainerinnen in Raids bekämpfen könnt.

Dabei könnt ihr das Summsel-Pokémon in Raids auch als schillerndes Altaria fangen, wenn ihr das nötige Glück habt. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr Mega Altaria in Pokémon Go besiegt und welche Konter dafür am besten geeignet sind.

Was ihr über Mega Altaria in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Mega Altaria in Pokémon Go?

Um Mega Altaria in Pokémon Go besiegen zu können, benötigt ihr die folgenden Pokémon:

Mega Altaria Typ: Normal Mega Altaria ist schwach gegen: Kampf

Was sind die besten Konter gegen Mega Altaria in Pokémon Go?

Pokémon Attacken Metagross Patronenhieb und Sternenhieb Dialga Metallklaue und Eisenschädel Zacian Metallklaue und Knuddler Mamutel Pulverschnee und Lawine Galar-Flampion Eiszahn und Lawine Genesect Metallklaue und Magnetbombe Stalobor Metallklaue und Eisenschädel Roserade Gifthieb und Matschbombe Mega Gengar Schlecker und Matschbombe Mega Bibor Gifthieb und Matschbombe Mega Aerodactyl Stahlflügel und Eisenschädel Crypto Metagross Patronenhieb und Sternenhieb Crypto Mamutel Pulverschnee und Lawine Crypto Guardevoir Charme und Zauberschein Crypto Mewtu Konfusion und Eisstrahl Crypto Granbull Charme und Knuddler

Wie viele WP hat Mega Altaria in Pokémon Go?

In Pokémon Go könnt ihr bei Mega Altaria mit den folgenden WP-Werten rechnen:

Raid-Boss-WP - 44.306 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.145 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Windig) - 1.432

Welche Attacken hat Mega Altaria in Pokémon Go?

In Pokémon Go beherrscht Mega Altaria folgende Attacken:

Mega Altaria - Mögliche Sofort-Attacken:

Schnabel (Flug) Feuerodem (Drache)

Mega Altaria - Mögliche Lade-Attacken:

Zauberschein (Fee) Himmelsfeger (Flug) Drachenpuls (Drache)

Alles, was wir über Mega Altaria wissen

Altaria schwebt normalerweise gemächlich durch die Luft, dabei kann man sein wunderschönes Summen hören. Es hat eine sanfte Natur, kann aber natürlich trotzdem verärgert werden. Wenn das der Fall ist, stößt es ein schrilles Geschrei aus und greift an.

Es tanzt und dreht sich in der Luft und versetzt seine Zuhörer und Zuhörerinnen in verträumtes Erstaunen, wenn es singt. Seine Flügel sehen nach Schäfchenwolken aus und es hat eine tolle Sopran-Stimme.

