Pokémon Go: Neue Wege – Alle Infos zu Event, Pokémon und Boni!

Die neuen Routen in Pokémon Go werden mit dem kleinen Event Neue Wege gefeiert, das euch ein paar Tage lang an dieses neue Feature erinnern soll.

Neue Wege beginnt am Freitag, den 21. Juli 2023, um 10 Uhr und endet am Montag, den 24. Juli 2023, um 20 Uhr.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide alles, was ihr über das Neue-Wege-Event in Pokémon Go wissen müsst.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Neue Wege: Welche Pokémon kann ich fangen?

Gleichzeitig mit den Routen debütiert auch das neue legendäre Pokémon Zygarde im Spiel.

Wie ihr es fangen könnt, erfahrt ihr auf dieser Seite: Pokémon Go: Von A bis Zygarde - So löst ihr die neue Forschung!

Pokémon Go: Neue Wege – Wilde Pokémon

In der Wildnis könnt ihr während des Neue-Wege-Events den folgenden Pokémon begegnen:

Fukano*

Ponita*

Dodu*

Yorkleff*

Elezeba

Mangunior*

Obendrein besteht eine erhöhte Chance, ein schillerndes Mangunior zu finden.

Pokémon Go: Neue Wege – Eier

In 7-km-Eiern findet ihr während des Neue-Wege-Events unter anderem folgende Pokémon:

Wuffels*

Raffel

Legios

Pokémon Go: Neue Wege – Pokémon in Feldforschungen

Dem folgenden Pokémon könnt ihr beim Event Neue Wege in Pokémon Go häufiger bei Feldforschungen begegnen:

Mangunior*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Neue Wege: Welche Boni gibt es?

Zwei Boni sind während des Neue-Wege-Events in Pokémon Go aktiv.

Einerseits braucht ihr nur zwei Drittel der üblichen Distanz, um Kumpel-Bonbons zu erhalten, während ihr Routen mit eurem Kumpel erkundet.

Andererseits ist die bereits erwähnte erhöhte Shiny-Chance bei Mangunior aktiv.

Neues Feature, neue Aktivitäten.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go