Pokémon Go: Von A bis Zygarde - So löst ihr die neue Forschung!

Zeitgleich zur Einführung der Routen in Pokémon Go debütiert auch die neue Spezialforschung Von A bis Zygarde. Wie der Name schon sagt, könnt ihr euch damit ein Exemplar des legendären Pokémon Zygarde sichern.

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, welche Aufgaben ihr bei der neuesten Spezialforschung in Pokémon Go erfüllen müsst und was ihr dafür bekommt.

Inhalt:

Von A bis Zygarde: Aufgaben und Belohnungen

Loggt ihr euch im Spiel ein, erhaltet ihr die neue Spezialforschung Von A biy Zygarde in Pokémon Go.

Dabei müsst ihr in verschiedenen Schritten mehrere Aufgaben erfüllen und werdet dafür mit unterschiedlichen Dingen belohnt.

Hier alle Aufgaben im Detail:

Von A biy Zygarde (1/6)

Aufgabe Belohnung Gehe 1 km 5 Sananabeeren Fange 10 Pokémon 5 Tränke Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 5 Pokébälle Belohnungen 500 Sternenstaub

Von A biy Zygarde (2/6)

Aufgabe Belohnung Lande 5 großartige Würfe 10 Himmihbeeren Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 10 Sananabeeren Brüte 1 Ei aus 10 Pokébälle Belohnungen 1.000 Sternenstaub

Von A biy Zygarde (3/6)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 10 Superbälle Belohnung abholen 10 Supertränke Belohnung abholen 100 Sternenstaub Belohnungen Begegnung mit Zygarde, 1 Zygarde-Würfel

Von A biy Zygarde (4/6)

Aufgabe Belohnung Folge 3 Routen 1 Rauch Fange 20 Pokémon, während du Routen folgst 3 Beleber Finde eine Zygarde-Zelle 5 Hyperbälle Belohnungen 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub

Von A biy Zygarde (5/6)

Aufgabe Belohnung Verwende einen Rauch, während du einer Route folgst 15 Superbälle Verdiene 3 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 1.500 Sternenstaub Folge 5 Routen 10 Hyperbälle Belohnungen 2.000 EP

Von A biy Zygarde (6/6)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 1 Sternenstück Belohnung abholen 2.000 EP Belohnung abholen 1 goldene Himmihbeere Belohnungen 2.500 EP, 2.500 Sternenstaub

