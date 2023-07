Pokémon Go: Party zum 7. Jahrestag - Alle Infos zu Event, Forschungen und Zeitplänen

Mit der Party zum 7. Jahrestag wird, die der Name schon sagt, der siebte Geburtstag von Pokémon Go gefeiert. Dabei erwarten euch unter anderem wechselnde Pokémon und Boni und auch eine alte Spezialforschung kehrt zurück, wenn ihr dafür bezahlt.

Das Event Party zum 7. Jahrestag beginnt am Donnerstag, den 6. Juli 2023, um 10 Uhr. Es endet am Mittwoch, den 12. Juli 2023, um 20 Uhr.

Wir zeigen euch in unsrem Guide alles, was ihr über das Event Party zum 7. Jahrestag in Pokémon Go wissen müsst.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Party zum 7. Jahrestag: Welche Pokémon kann ich fangen?

Bei der Party zum 7. Jahrestag in Pokémon Go feiern auch zwei neue kostümierte Pokémon ihr Debüt.

Ihr habt die Chance, ein Schillok mit Partyhut sowie ein Turtok mit Partyhut zu bekommen. Entwickelt dazu einfach ein Schiggy mit Partyhut weiter. Verfügbar sind diese Pokémon auch als Shinys.

Pokémon Go: Party zum 7. Jahrestag – Wilde Pokémon

Den folgenden Pokémon begegnen ihr während Dunkle Flammen häufiger in der Wildnis:

Schiggy mit Partyhut*

Pikachu mit Kuchenhut*

Mauzi*

Ponita*

Togedemaru

Galar-Ponita*

Absol*

Außerdem erscheinen an einzelnen Tagen noch bestimmte andere Pokémon häufiger. Hier ein Überblick:

Tag Pokémon 6. Juli Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut* 7. Juli Endivie*

Feurigel*

Karnimani* 8. Juli Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi* 9. Juli Chelast*

Panflam*

Plinfa* 10. Juli Serpifeu*

Floink*

Ottaro* 11. Juli Igamaro*

Fynx*

Froxy 12. Juli Bauz

Flamiau

Robball

Pokémon Go: Party zum 7. Jahrestag – Pokémon in Feldforschungen

Schließt ihr während des Events Party zum 7. Jahrestag entsprechende Feldforschungen ab, könnt ihr verschiedenen Starter-Pokémon begegnen und außerdem Mega-Energie für die folgenden Pokémon als Belohnung erhalten:

Bisaflor

Glurak

Turtok

Gewaldro

Lohgock

Sumpex

Pokémon Go: Party zum 7. Jahrestag – Raids

So sehen eure Raid-Gegner während des Events Dunkle Flammen aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Pikachu mit Kuchenhut* Stufe 3 Magneton

Lapras*

Flamara

Relaxo*Seejong Stufe 5 Arktos*

Lavados*

Zapdos* Mega-Raids Mega-Turtok*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Feiert eine Party.

Party zum 7. Jahrestag: Welche Boni gibt es?

Die Party zum 7. Jahrestag in Pokémon Go bringt natürlich auch eine Reihe von Boni mit sich.

Zum Beispiel besteht eine erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden. Und es gibt eine erhöhte Chance, beim Tausch Glücks-Pokémon zu erhalten.

Beim Drehen eines Pokéstops mit Gold-Lockmodul habt ihr wiederum die Chance auf 7, 77 oder mehr Gierspenst-Münzen.

Hinzu kommen noch einzelne Boni, die nur an den jeweiligen Tagen von 0 Uhr bis 23:59 Uhr aktiv sind. Hier ein Überblick:

Tag Boni 6. Juli Doppelte Fang-EP 7. Juli Doppelter Fang-Sternenstaub 8. Juli Doppelte Fang-Bonbons 9. Juli Halbierte Schlüpf-Distanz 10. Juli Das Freundschaftslevel steigt doppelt so schnell 11. Juli Doppelte Verschick-Bonbons 12. Juli Doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon

Party zum 7. Jahrestag: Lohnt sich die befristete Forschung?

Anlässlich der Party zum 7. Jahrestag bietet Niantic eine befristete Forschung dazu im In-Game-Shop an.

Dabei könnt ihr folgende Belohnungen erhalten:

1x Brutmaschine

1x Super-Brutmaschine

1x Premium-Kampf-Pass

1x Glücks-Ei

1x Rocket-Radar

1x Sternenstück

1x Rauch

77.777 EP

Eine Begegnung mit Pikachu mit Partyhut

Bedenkt, dass die Aufgaben der befristeten Forschung nur bis zum 12. Juli 2023 um 20 Uhr verfügbar sind, bis dahin müsst ihr auch die Belohnungen abgeholt haben.

Hier alle Aufgaben im Detail:

Aufgabe Belohnung Fange 77 Pokémon 1 Brutmaschine Verwenden 77 Beeren beim Fangen von Pokémon 1 Rocket Radar Brüte 7 Eier aus 1 Glücksei Verdiene 7 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 1 Knursp Entwickle 7 Pokémon 1 Rauch Verdiene 7.777 EP 1 Premium-Kampf-Pass Verdiene 7.777 Sternenstaub 1 Sternenstück Belohnungen 1 Super-Brutmaschine, Begegnung mit Pikachu, 77.777 EP

Party zum 7. Jahrestag: Sollte ich die Spezialforschung kaufen?

Für die Party zum 7. Jahrestag bringt Niantic in Pokémon obendrein noch die Meisterwerk-Forschung "Alle in einem… Nr. 151" zurück.

Diese gab es ursprünglich während der Pokémon Go Tour Kanto im Jahr 2021 und sie ermöglicht es euch, ein schillerndes Mew zu erhalten. Kauft ihr ein Ticket dafür im In-Game-Shop, müsst ihr euch nach Beginn des Events bis zum 12. Juli 2023 um 20 Uhr einloggen, um die Forschung auch zu erhalten.

Wichtig: Wer die Meisterwerk-Forschung schon zur Pokémon Go Tour Kanto erhalten hat, kann sie nicht noch einmal kaufen. Also kein zweites Shiny Mew für euch.

Käuferinnen und Käufer des Tickets bekommen während der Party zum 7. Jahrestag außerdem folgende Boni:

Doppelte Wirkdauer von Rauch

Doppelte Wirkdauer von Täglichem Abenteuerrauch

Doppelte Wirkdauer von Lockmodulen

Details dazu, was ihr für die Forschung tun müsst, findet ihr hier: Pokémon Go: Alle in einem… Nr. 151 gelöst, wie ihr Shiny Mew bekommt

Wer damals noch kein Shiny Mew erhalten hat, kann jetzt eins kriegen.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go