Pokémon Go Plus+: Lautlos schalten und Vibrationen deaktivieren - Geht das?

Habt ihr euch Pokémon Go Plus+ geholt? Kompatibel ist das Gerät mit Pokémon Sleep und Pokémon Go. Und es gibt Geräusche von sich, und zwar in mehrerer Hinsicht. Für den einen oder anderen vielleicht störend, zum Beispiel in der Öffentlichkeit.

Ob ihr Pokémon Go Plus+ lautlos schalten und die Vibrationen deaktivieren könnt, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie schalte ich Pokémon Go Plus+ auf lautlos?

Es gibt einen Lautlosmodus für Pokémon Go Plus+, den ihr relativ einfach aktivieren könnt.

Der Lautlosmodus deaktiviert die Töne von Pokémon Go Plus+, ihr müsst zur Aktivierung den oberen Knopf gedrückt halten und anschließend den Hauptknopf für mehr als eine Sekunde gedrückt halten.

Das Gerät wird zweimal kurz vibrieren, um den Vorgang zu bestätigen.

Um den Lautlosmodus wieder zu deaktiveren, geht ihr nach der gleichen Methode vor. Beachtet, dass bei aktiviertem Lautlosmodus ebenfalls Wecker und Benachrichtigungen deaktiviert werden.

Wie kann ich die Vibrationen von Pokémon Go Plus+ abschalten?

Pokémon Go Plus+ vibriert recht stark und ist somit je nach Oberfläche, auf der es liegt, deutlich hörbar. Könnt ihr die Vibrationen auch deaktivieren.

Die Antwort darauf lautet: Nicht vollständig!

Je nach App geht ihr wie folgt vor:

Pokémon Sleep:

Ihr könnt Vibrationen in den Einstellungen von Pokémon Go Plus+ deaktivieren.

Betroffen sind davon alle Vibrationen außer denen, die zu Beginn und Ende einer Schlafaufzeichnung ausgelöst werden. Diese lassen sich nicht deaktiveren.

Pokémon Go:

In Pokémon könnt ihr die Vibrationen bei Benachrichtigungen für Pokémon und Pokéstops nicht deaktivieren.

Hier hilft es lediglich, wenn ihr die Benachrichtigungen selbst ausschaltet. Das könnt ihr in den Einstellungen bei den verbundenen Geräten im Menü für Pokémon Go Plus+ tun.

Der Nachteil ist, dass ihr dann beim Spielen eben nicht mehr über Pokémon und Pokéstops benachrichtigt werdet.

