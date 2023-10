Pokémon Go: Pokéstop Showcases im November 2023 - Alle aktuellen Wettbewerbe

Mittlerweile finden in Pokémon Go regelmäßig Pokémon Showcases statt. Eine Wettbewerb, bei dem ihr eure Pokémon an ausgewählten Pokéstops gegen die Pokémon anderer Spielerinnen und Spieler antreten lasst und sie anhand bestimmter Werte miteinander vergleicht.

Die Showcases laufen für bestimmte Pokémon und das immer nur in kurzen Zeiträumen. In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alle Pokéstop Showcases des aktuellen Monats in Pokémon Go.

Pokémon Go: Aktuelle Pokéstop Showcases Inhalt:

Welche Pokéstop Showcases gibt es diesen Monat und was sind die Termine?

Pokéstop Showcases finden zu bestimmten Zeitpunkten im Monat statt, die nie sehr lang sind. Wer sie nicht verpassen möchte, sollte sich die Termine gut einprägen.

Hier die Termine für die geplanten Pokéstop Showcases im November 2023:

1. und 2. November 2023 (10 bis 20 Uhr): Zwirrlicht

Zwirrlicht 7. bis 10. November 2023 (10 bis 20 Uhr): Lichtel

Lichtel 11. und 12. November 2023 (10 bis 20 Uhr): Blipp

Blipp 15. bis 19. November 2023 (10 bis 20 Uhr): Mollimorba, Garstella

Mollimorba, Garstella 22. bis 24. November 2023 (10 bis 20 Uhr): Felori, Krokel, Kwaks

Felori, Krokel, Kwaks 25. November 2023 (14 bis 17 Uhr): Voltilamm, Ampharos

Voltilamm, Ampharos 26. und 27. November 2023 (10 bis 20 Uhr): Felori, Krokel, Kwaks

Felori, Krokel, Kwaks 28. November 2023 (14 bis 17 Uhr): Ferkuli

Wie funktioniert dieses Event?

Ihr seht über Pokéstops, die an einem Pokéstop Showcase teilnehmen, ein spezielles Symbol. Zur Teilnahme tippt ihr den Pokéstop an, wählt dort die Option "Showcase" aus. Wählt ein Pokémon aus und schon könnt ihr daran teilnehmen.

Näheres zum Ablauf findet ihr auf dieser Seite: Pokémon Go: Pokéstop Showcases erklärt - Was sie sind und wie sie euch belohnen

Welche Pokéstop Showcases gab es schon?

Nachfolgend zeigen wir euch, welche Pokéstop Showcases es bisher gab:

Monat Pokémon Oktober 2023 Fukano

Hisui-Fukano

Praktibalk

Meistagrif

Irrbis

Pumpdjinn

Shuppet

Banette

Paragoni

Nebulak

Gengar September 2023 Glumanda

Glurak

Ferkuli

Micrick

Pamo

Myrapla

Spoink

Mabula

Donarion

Fukano

Hisui-Fukano

