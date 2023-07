Pokémon Go: Pokéstop Showcases erklärt - Was sie sind und wie sie euch belohnen

In Pokémon Go gibt es jetzt die neuen Pokémon Showcases. Eine Art Wettbewerb, in dem ihr eure Pokémon an ausgewählten Pokéstops gegen die Pokémon anderer Spielerinnen und Spieler antreten lasst.

Allerdings können in einem Showcase nur ausgewählte Pokémon zu bestimmten Zeiten antreten, diese kleinen Wettbewerbe sind also zeitlich begrenzt.

Wie sie funktionieren und was ihr dafür in Pokémon Go bekommt, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Welche Pokéstop Showcases gab es bisher?

Wie bereits erwähnt, finden die Pokémon Showcases nur zu bestimmten Zeitpunkten statt. Der allererste Pokémon Showcase fand im Juli 2023 während der Party zum 7. Jahrestag von Pokémon Go statt.

Hier alle bisherigen Pokémon Showcases im Überblick:

Datum Pokémon 6. bis 12. Juli 2023 Schiggy

Wie nehme ich an einem Pokéstop Showcase teil?

Ihr seht über Pokéstops, die an einem Pokéstop Showcase teilnehmen, ein spezielles Symbol. Wenn ihr selbst noch kein Pokémon dort angemeldet, leuchtet das Symbol grün.

Zur Teilnahme tippt ihr den Pokéstop an, wählt dort die Option "Showcase" aus und wählt schließlich noch ein Pokémon aus, mit dem ihr dort antreten möchtet.

Habt ihr eines ausgewählt und angemeldet, wechselt die Farbe des Symbols über dem Pokéstop zu lila.

Während der gesamten Jahreszeit finden Showcase immer an denselben Pokéstops statt, merkt euch also, welche das sind. Wenn ihr eines eurer Pokémon dafür anmeldet, bleibt es auch nicht bei dem Pokéstop. Ihr könnt sie tauschen, verschicken, ihre Form wechseln oder entwickeln, nachdem ihr sie angemeldet habt.

Bei jedem Pokéstop Showcase können 200 Pokémon teilnehmen, wobei ein bestimmtes Pokémon immer nur an einem Showcase gleichzeitig teilnehmen kann.

Haltet nach speziellen Symbolen bei Pokéstops Ausschau.

Wie kann ich ein Pokémon bei einem Pokéstop Showcase auswechseln?

Im Showcase-Zeitraum könnt ihr natürlich immer neue Pokémon fangen, die sich auch für Showcases eignen. Zudem könnt ihr jederzeit ein Pokémon auswechseln, das zuvor für einen Showcase angemeldet wurde.

Für das Auswechseln eines Pokémon müsst ihr zudem nicht vor Ort sein, ihr könnt den Tausch auch aus der Ferne vornehmen.

Ihr könnt euer Pokémon auch aus der Ferne auswechseln.

Wie sehe ich die Platzierung bei einem Pokéstop Showcase?

Welche Platzierung euer Pokémon im jeweiligen Pokéstop Showcase einnimmt, könnt ihr anhand der Rangliste auf der Seite des Pokéstop Showcase einsehen.

So findet ihr auch heraus, was ihr tun müsst, um noch weiter im Rang aufzusteigen, und könnt nach einem besser geeigneten Pokémon suchen.

Welche Belohnungen gibt es für Pokéstop Showcases?

Belohnungen werden nach dem Ende eines Pokéstop Showcase verteilt. Dazu gehören zum Beispiel Sternenstaub, EP und andere Belohnungen.

Für die drei Erstplatzierten gibt’s etwa noch eine Brutmaschine, ein Sternenstück und andere Dinge. Der bestplatzierte Spieler erhält sogar eine Medaille.

Nachdem ein Showcase zu Ende gegangen ist, beansprucht ihr die Belohnungen über die Heute-Ansicht oder am Pokéstop selbst. Wenn Belohnungen verfügbar sind, leuchtet das Symbol über dem Pokéstop orange.

Nach dem Ende eines Showcase erhaltet ihr Belohnungen, die von eurer Platzierung abhängen.

