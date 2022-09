Pokémon Go: Psycho-Spektakel 2022 - Belohnungen der Befristeten Forschung

Das Psycho-Spektakel bringt im Jahr 2022 auch eine neue Befristete Forschung in Pokémon Go mit, bei der ihr verschiedene Aufgaben erfüllen müsst.

Das Psycho-Spektakel findet vom 6. September 2022 um 10 Uhr bis zum 12. September 2022 um 20 Uhr in Pokémon Go statt und in diesem Zeitraum müsst ihr die Forschung abschließen, um alle Belohnungen zu erhalten.

Unser Guide zeigt euch alle Aufgaben der Befristeten Forschung und welche Belohungen ihr für diese erhaltet.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was muss ich für die Befristete Forschung beim Psycho-Spektakel tun?

Beim Psycho-Spektakel 2022 in Pokémon Go bekommt ihr eine neue Befristete Forschung. Diese konzentriert sich auf Curveball-Würfe und ihr könnt unter anderem mehreren Pygraulon begegnen, wenn ihr sie abschließt.

Mehr zum Psycho-Spektakel in Pokémon Go:

Hier sind alle Aufgaben und Belohnungen:

Psycho-Spektakel 2022

Aufgabe Belohnung Lande 5 Curveball-Würfe Begegnung mit Pygraulon Lande 10 Curveball-Würfe Begegnung mit Pygraulon Lande 15 Curveball-Würfe Begegnung mit Pygraulon Lande 20 Curveball-Würfe Begegnung mit Pygraulon Lande 25 Curveball-Würfe Begegnung mit Pygraulon Lande 30 Curveball-Würfe Begegnung mit Pygraulon Lande 35 Curveball-Würfe Begegnung mit Pygraulon Lande 42 Curveball-Würfe Begegnung mit Pygraulon Belohnungen Begegnung mit Pygraulon, 30 Pokébälle, 10 Superbälle

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go