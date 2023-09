Pokémon Go: Psycho Spektakel 2023 - Lohnt sich das Event?

Es ist wieder an der Zeit für das alljährliche Psycho-Spektakel in Pokémon Go! Wie ihr es von dem Event kennt, könnt ihr währenddessen vor allem Psycho-Pokémon im Spiel fangen. Aber es gibt noch mehr zu tun!

Das Psycho-Spektakel 2023 beginnt am Mittwoch, den 20. September 2023, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 24. September 2023, um 20 Uhr.

Nachfolgend zeigen wir euch in unseremGuide, was ihr über das Psycho-Spektakel 2023 in Pokémon Go wissen müsst.

Inhalt:

Psycho Spektakel 2023: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim Psycho-Spektakel 2023 in Pokémon Go habt ihr erstmals die Chance, einem schillernden Monozyto zu begegnen.

Darüber hinaus finden bei ausgewählten Pokéstops Showcases mit Spoink statt.

Psycho-Spektakel 2023 – Wilde Pokémon

Diese Pokémon tauchen während des Psycho-Spektakels 2023 häufiger in der Wildnis auf:

Abra*

Flegmon*

Traumato*

Owei*

Girafarig*

Trasla*

Meditie*

Spoink*

Mollimorba

Monozyto*

Pygraulon*

Galar-Ponita*

Galar-Flegmon*

Bronzel*

Psycho-Spektakel 2023 – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen warten einerseits Begegnungen mit diesen Pokémon auf euch:

Kadabra

Galar-Flegmon*

Woingenau*

Metang

Monozyto*

Iscalar*

Darüber hinaus könnt ihr für bestimmte Aufgaben Mega-Energie für die folgenden Pokémon erhalten:

Mega-Simsala

Mega-Lahmus

Mega-Guardevoir

Mega-Meditalis

Psycho-Spektakel 2023 – Eier

Aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Kussilla*

Isso*

Klingplim

Monozyto*

Die Chance auf ein schillerndes Monozyto ist beim Ausbrüten höher als bei wilden Exemplaren.

Psycho-Spektakel 2023 – Raids

So sehen eure besonderen Raid-Gegner während des Events aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Icognito P

Icognito S

Icognito I

Psiau* Stufe 3 Alola-Raichu*

Galar-Pantimos*

Hisui-Washakwil* Stufe 5 Bis 23. September, 10 Uhr:

Genesect (Flammenmodul)*



Ab 23. September, 10 Uhr:

Raikou*

Entei*

Suicune* Mega Mega-Guardevoir*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Psycho-Pokémon stehen wieder im Fokuks.

Psycho Spektakel 2023: Welche Boni gibt es?

Während des Psycho-Spektakels 2023 bekommt ihr mehr EP für das Fangen von Pokémon mit Curveball-Würfen.

Weitere Boni sind nicht aktiv.

Psycho Spektakel 2023: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Zum Psycho-Spektakel 2023gehört auch eine neue befristete Forschung. Diese dreht sich um Curveballs und als Belohnung könnt ihr mehreren Monozyto begegnen.

Hier alle Details:

Psycho-Spektakel (1/1) Aufgabe Belohnung Lande 5 Curveball-Würfe Begegnung mit Monozyto Lande 10 Curveball-Würfe Begegnung mit Monozyto Lande 15 Curveball-Würfe Begegnung mit Monozyto Lande 20 Curveball-Würfe Begegnung mit Monozyto Lande 25 Curveball-Würfe Begegnung mit Monozyto Lande 30 Curveball-Würfe Begegnung mit Monozyto Lande 35 Curveball-Würfe Begegnung mit Monozyto Lande 42 Curveball-Würfe Begegnung mit Monozyto Belohnungen Begegnung mit Monozyto, 30 Pokébälle, 1 Brutmaschine

Psycho Spektakel 2023: So löst ihr die Sammler-Herausforderungen

Bei neuen Sammler-Herausforderungen zum Psycho-Spektakel 2023 könnt ihr Mega-Energie für bestimmte Psycho-Pokémon, Sternenstaub und EP bekommen.

Das hier müsst ihr tun:

Guardevoir Sammler-Herausforderung Aufgabe Belohnung Fange ein Trasla

Entwickle Trasla zu Kirlia

Entwickle Kirlia zu Guardevoir 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP, 100 Guardevoir-Mega-Energie

Simsala Sammler-Herausforderung Aufgabe Belohnung Fange ein Abra

Entwickle Abra zu Kadabra

Entwickle Kadabra zu Simsala 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP, 100 Simsala-Mega-Energie

Lahmus Sammler-Herausforderung Aufgabe Belohnung Fange ein Flegmon

Entwickle Flegmon zu Lahmus

Fange ein Galar-Flegmon 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP, 100 Lahmus-Mega-Energie

Meditalis Sammler-Herausforderung Aufgabe Belohnung Fange ein Meditie

Entwickle Meditie zu Meditalis 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP, 100 Meditalis-Mega-Energie

