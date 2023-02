Pokémon Go: Mega Guardevoir besiegen - Das sind die besten Konter!

Mega Guardevoir zählt zu den vielen verfügbaren Mega-Entwicklungen in Pokémon Go. Von Zeit zu Zeit könnt ihr das Pokémon in Mega-Raids bekämpfen, um somit Mega-Energie zu sammeln, die für die Mega-Entwicklung erforderlich ist.

Mit Glück könnt ihr dabei auch an ein schillerndes Guardevoir gelangen. Nachfolgend zeigen wir euch im Raid-Guide die besten Konter für den Kampf gegen Mega Guardevoir in Pokémon Go.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega Guardevoir in Pokémon Go?

Die folgenden Pokémon helfen euch beim Kampf gegen Mega Guardevoir in Pokémon Go:

Mega-Guardevoir Typ: Psycho, Fee Mega-Guardevoir ist schwach gegen: Geist, Stahl, Gift

Was ist der beste Konter gegen Mega- Guardevoir in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Metagross mit den Attacken Patronenhieb und Sternenhieb der beste Konter gegen Mega-Guardevoir .

Weitere effektive Konter gegen Mega-Guardevoir:

Pokémon Attacken Metagross Patronenhieb und Sternenhieb Anego Gifthieb und Matschbombe Giratina (Urform) Dunkelklaue und Schemenkraft Dialga Metallklaue und Eisenschädel Stalobor Metallklaue und Eisenschädel Myriador Gifthieb und Matschbombe Jirachi Ladestrahl und Kismetwunsch Genesect Metallklaue und Magnetbombe Mega-Gengar Schlecker und Matschbombe Mega-Bibor Gifthieb und Matschbombe Mega-Scherox Patronenhieb und Eisenschädel Crypto-Scherox Patronehieb und Eisenschädel Crypto-Mewtu Psychoklinge und Spukball Crypto-Skuntank Gifthieb und Matschbombe Crypto-Stolloss Eisenschweif und Rammboss Crypto-Ho-Oh Stahlflügel und Sturzflug

Wie viele WP hat Mega Guardevoir in Pokémon Go?

Mit den folgenden WP-Werten ist bei Mega Guardevoir in Pokémon Go zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 38.576 WP Perfekte WP beim Fangen von Mega-Guardevoir - 1.216 Perfekte WP beim Fangen von Mega- Guardevoir mit Wetterverstärkung (Schnee, Windig) - 1.521

Welche Attacken hat Mega Guardevoir in Pokémon Go?

Folgende Attacken könnt ihr bei Mega Guardevoir in Pokémon Go erwarten:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konfusion (Psycho)

Charme (Fee)

Ladestrahl (Elektro) Lade-Attacken Spukball (Geist)

Psychokinese (Psycho)

Zauberschein (Fee)

Was wir über Guardevoir wissen

Guardevoir verwendet all seine Psycho-Kräfte, um einen Trainer zu schützen, dabei erschafft es ein kleines schwarzes Loch. Nur, wenn es mit seinem Trainer in Einklang steht, bringt es seine größtmöglichen Kräfte zum Schutz auf.

Obendrein kann Guardevoir in die Zukunft schauen und somit Gefahren für den Trainer voraussehen.

