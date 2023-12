Pokémon Go: Heute Raid-Tag mit Damythir und neuem Shiny - Das musst du wissen!

Der nächste Raid-Tag findet heute in Pokémon Go statt, genauer gesagt geht es dabei um den Raid-Tag mit Damythir. Dabei feiert Damythir zugleich sein Debüt in Pokémon Go und ihr könnt das Pokémon in Raids bekämpfen und anschließend fangen.

Wie es üblich ist, erstreckt sich der Raid-Tag trotz seiner Bezeichnung nicht über den ganzen Tag. Ihr könnt heute, am Samstag, den 23. Dezember 2023, von 14 bis 17 Uhr daran teilnehmen.

In unserem Guide lest ihr alles, was ihr zum Raid-Tag mit Damythir in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Raid-Tag mit Damythir Inhalt:

Raid-Tag mit Damythir: Welche Pokémon kann ich fangen?

Beim heutigen Raid-Tag mit Damythir feiert das Pokémon gleichzeitig seine Premiere im Spiel. Ihr könnt Damythir in Raid-Kämpfen der Stufe 3 bekämpfen und anschließend fangen.

Gleichzeitig habt ihr die Chance, dabei auch einem schillernden Damythir zu begegnen, denn dieses wird ebenfalls verfügbar sein.

Abseits dessen könnt ihr heute keine anderen besonderen Pokémon fangen.

Außerdem findet heute und morgen noch das Event Winterwunderland statt.

So sieht Shiny Damythir aus.

Raid-Tag mit Damythir: Welche Boni gibt es?

Einerseits wird im Event-Zeitraum Damythir häufiger in Raid-Kämpfen erscheinen, dabei besteht zugleich eine erhöhte Chance auf schillernde Damythir.

Während des Events und bis zu zwei Stunden danach könnt ihr bis zu fünf zusätzliche tägliche Raid-Pässe bekommen, indem ihr an Fotoscheiben von Arenen dreht.

Obendrein wird im Zeitraum vom 23. Dezember 2023 um 1 Uhr bis zum 24. Dezember 2023 um 4 Uhr das Fern-Raid-Limit auf 10 erhöht.

Damythir gibt sein Debüt.

