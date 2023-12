Pokémon Go: Heute und morgen Winterwunderland - Was bringt dir das Event?

Ein weiteres Event, das heute und morgen in Pokémon Go stattfindet, ist das Winterwunderland. Hier erwarten euch verschiedene Boni und auch neue Sammler-Herausforderungen.

Das Winterwunderland beginnt am heutigen Samstag, den 23. Dezember 2023, um 10 Uhr und endet am Sonntag, den 24. Dezember 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide lest ihr alles, was ihr zum Winterwunderland 2023 in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Winterwunderland 2023 Inhalt:

Winterwunderland 2023: Welche Boni gibt es?

Im Laufe des Winterwunderland-Events sind verschiedene Boni aktiv, zum Beispiel könnt ihr bis zu fünf Spezialtausche pro Tag durchführen. Des Weiteren kostet das Tauschen 50% weniger Sternenstaub. Wer viel zu tauschen hat, kann also ordentlich Sternenstaub sparen.

Obendrein bekommt ihr noch doppelte EP für gewonnen Raid-Kämpfe.

Besonders der EP-Bonus in Raid-Kämpfen lässt sich mit einem weiteren Event kombinieren, dem Raid-Tag mit Damythir.

Winterwunderland 2023: Aufgaben und Belohnungen der Sammler-Herausforderungen

Passend zu diesem Event gibt es neue Samnler-Herausforderungen. Diese beschäftigen sich mit dem Fangen und Entwickeln von Pokémon. Belohnt werdet ihr mit Begegnungen (Damythir, Enton mit Feiertags-Kleidung) sowie weiteren Belohnungen.

Details folgen.

