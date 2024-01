Pokémon Go: Heute Raid-Tag mit Hisui-Tornupto und neuem Shiny - Das musst du wissen!

Heute findet der nächste Raid-Tag in Pokémon Go statt. Diesmal gibt dabei Hisui-Tornupto sein Debüt im Spiel. Ihr habt die Chance, das Pokémon in Raids zu bekämpfen und es anschließend zu fangen.

Der Raid-Tag dauert allerdings nur wenige Stunden. Das Event beginnt am Sonntag, den 14. Januar 2024, um 14 Uhr und endet wiederum am selben Tag um 17 Uhr.

In unserem Guide lest ihr alles, was ihr zum Raid-Tag mit Hisui-Tornupto in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Raid-Tag mit Hisui-Tornupto Inhalt:

Raid-Tag mit Hisui-Tornupto: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie anfangs bereits erwähnt, feiert Hisui-Tornupto beim heutigen Raid-Tag seine Premiere im Spiel. Ihr begegnet dem Pokémon in Raid-Kämpfen der Stufe 3. Nachdem ihr es erfolgreich bekämpft habt, könnt ihr es auch fangen.

Obendrein ist es möglich, dabei ein schillerndes Hisui-Tornupto zu bekommen.

Abseits dessen könnt ihr heute keine anderen besonderen Pokémon fangen.

So sieht das schillernde Hisui-Tornupto aus.

Derzeit läuft übrigens auch noch das Event Feenhafte Träume.

Zurück zum Pokémon Go: Raid-Tag mit Hisui-Tornupto Inhaltsverzeichnis

Raid-Tag mit Hisui-Tornupto: Welche Boni gibt es?

Im Event-Zeitraum wird Hisui-Tornupto häufiger in Raid-Kämpfen erscheinen, obendrein besteht dabei eine erhöhte Chance auf schillernde Hisui-Tornupto.

Während des Events könnt ihr weiterhin bis zu fünf zusätzliche tägliche Raid-Pässe bekommen, indem ihr an Fotoscheiben von Arenen dreht.

Obendrein wird im Zeitraum vom 14. Januar 2024 um 1 Uhr bis zum 15. Januar 2024 um 4 Uhr das Fern-Raid-Limit auf 20 erhöht.

Zurück zum Pokémon Go: Raid-Tag mit Hisui-Tornupto Inhaltsverzeichnis

Raid-Tag mit Hisui-Tornupto: Lohnt sich das Ticket?

Optional könnt ihr euch für rund 5 Euro ein Ticket für den Raid-Tag mit Hisui-Tornupto im In-Game-Shop kaufen.

Damit schaltet ihr weitere Boni frei, die am 14. Januar 2024 von 14 bis 22 Uhr Ortszeit aktiv sind. Und das sind folgende:

Ihr erhaltet acht zusätzliche Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen (insgesamt 14 an diesem Tag).

für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen (insgesamt 14 an diesem Tag). Es besteht eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe .

. Ihr erhaltet 50 % mehr EP für Raid-Kämpfe .

. Ihr bekommt doppelt so viel Sternenstaub für Raid-Kämpfe.

Fangt heute Hisui-Tornupto beim Raid-Tag.

Zurück zum Pokémon Go: Raid-Tag mit Hisui-Tornupto Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go