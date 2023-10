Pokémon Go: Rauch-Tag mit Pionskora - Shiny-Bonus und was ihr zum Event wissen müsst

Der heutige Tag bringt euch in Pokémon Go einen neuen Rauch-Tag, wobei diesmal das Pokémon Pionskora im Mittelpunkt steht. Ihr könnt aber auch noch andere Pokémon fangen!

Der Rauch-Tag mit Pionskora beginnt am Samstag, den 21. Oktober 2023, um 11 Uhr und läuft bis 17 Uhr.

Was ihr über diesen Rauch-Tag in Pokémon Go und über die Boni wissen müsst, verraten wir euch anschließend in unserem Guide.

Pokémon Go: Rauch-Tag mit Pionskora Inhalt:

Rauch-Tag mit Pionskora: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie erwähnt, steht bei diesem Rauch-Tag das Pokémon Pionskora im Fokus. Das Pokémon wird dabei von Rauch angelockt und es besteht eine erhöhte Chance, einem schillernden Pionskora zu begegnen.

Mehr zu Pionskora erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Pionskora - 100 % IV und wie Shiny Piondragi aussieht.

Rauch-Tag mit Pionskora – Wilde Pokémon

Abseits von Pionskora tauchen verschiedene Käfer- und Gift-Pokémon zu verschiedenen Uhrzeiten häufiger auf, wenn ihr einen Rauch aktiviert. Nachfolgend der Zeitplan dafür:

Pokémon Zeiträume Käfer-Pokémon 11 bis 12 Uhr

13 bis 14 Uhr

15 bis 16 Uhr Gift-Pokémon 12 bis 13 Uhr

14 bis 15 Uhr

16 bis 17 Uhr

Die folgenden Pokémon können dabei in den jeweiligen Zeiträumen zusätzlich zu Pionskora von Rauch angelockt werden:

Käfer-Pokémon Gift-Pokémon Raupy*

Hornliu*

Pinsir*

Yanma*

Waumpel*

Reißlaus

Sichlor*

Araqua* Rettan*

Zubat*

Schluppuck*

Skunkapuh

Glibunkel*

Algitt*

Alola-Sleima*

Unratütox*

Rauch-Tag mit Pionskora – Pokémon in Feldforschungen

Es gibt auch spezielle Feldforschungen am Rauch-Tag mit Pionskora. Ihr müsst dabei Käfer- und Gift-Pokémon fangen, um weiteren Pionskora zu begegnen. Außerdem erhaltet ihr Hyperbälle, Sternenstaub und mehr als Belohnung.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Rauch-Tag mit Pionskora: Welche Boni gibt es?

Neben der bereits erwähnten erhöhten Chance auf schillernde Pionskora sind am Rauch-Tag noch weitere Boni aktiv.

Der Rauch lockt mit größerer Wahrscheinlichkeit Pionskora an, ebenso wird die Dauer des Rauchs während des Events verdoppelt.

