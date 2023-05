Pokémon Go: Regidrago besiegen - Das sind die besten Konter

Regidrago ist ein weiteres Pokémon, das in Raids in Pokémon Go auftauchen kann. Oder zumindest in Top-Raids, die von Zeit zu Zeit stattfinden.

Was braucht ihr, um das Pokémon zu besiegen? Wir zeigen euch im Guide die besten Konter gegen Regidrago in Pokémon Go und was ihr noch über die Raids wissen müsst.

Inhalt:

Wie besiege ich Regidrago?

Beim Kampf gegen Regidrago in Pokémon Go solltet ihr folgende Dinge beachten:

Regidrago Typ: Drache Regidrago ist schwach gegen: Fee, Eis, Drache

Was ist der beste Konter gegen Regidrago in Pokémon Go? Derzeit ist Mega-Guardevoir mit den Attacken Charme und Zauberschein der beste Konter gegen Regidrago.

Weitere effektive Konter gegen Regidrago:

Pokémon Attacken Proto-Groudon Drachenrute und Abgrundsklinge Rayquaza Drachenrute und Breitseite Brutalanda Drachenrute und Draco Meteor Palkia Drachenrute und Draco Meteor Kyurem Feuerodem und Eiszeit Dragoran Drachenrute und Draco Meteor Dialga Feuerodem und Draco Meteor Reshiram Feuerodem und Draco Meteor Mega-Brutalanda Drachenrute und Draco Meteor Mega-Latios Feuerodem und Drachenklaue Mega-Latias Feuerodem und Wutanfall Crypto-Dragoran Drachenrute und Draco Meteor Crypto-Latios Feuerodem und Drachenklaue Crypto-Guardevoir Charme und Zauberschein Crypto-Mamutel Pulverschnee und Lawine Crypto-Snibunna Eissplitter und Lawine

Regidrago

Wie viele WP hat Regidrago in Pokémon Go?

Die folgenden WP-Werte hat Regidrago in Pokémon Go:

Raid-Boss-WP - 33.052 WP Maximale WP beim Fangen von Regidrago - 1.699 WP Maximale WP beim Fangen von Regidrago mit Wetterverstärkung (Windig) - 2.124 WP

Welche Attacken hat Regidrago in Pokémon Go?

Folgende Attacken kann Regidrago in Pokémon Go lernen:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Biss (Unlicht) Lade-Attacken Wutanfall (Drache)

Drachenpuls (Drache)

Hyperstrahl (Normal)

Was wir über Regidrago wissen

Unbestätigten Theorien zufolge sind die Arme von Regidrago wie der Kopf eines uralten Drachen-Pokémon geformt.

Der Körper von Regidrago besteht komplett aus kristallisierter Drachen-Energie. Aufgrund dessen soll es angeblich über die Kräfte aller Drachen-Pokémon verfügen.

