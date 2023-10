Pokémon Go: Showdown im Schatten - Aufgaben und Belohnungen der Forschung

Der Oktober 2023 bringt eine neue Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go mit sich, dazu gehört auch eine neue Spezialforschung mit dem Namen Showdown im Schatten.

Bis zum 1. Dezember 2023 um 10 Uhr ist diese Forschung für euch verfügbar. Bis dahin müsst ihr sie abgeholt haben, um sie nicht zu verpassen.

Unser Guide zeigt euch, welche Aufgaben und Belohnungen euch bei dieser Forschung erwarten.

Pokémon Go: Showdown im Schatten Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Showdown im Schatten: Was muss ich machen?

Die Spezialforschung Showdown im Schatten besteht aus insgesamt fünf Schritten. Aufgaben und Belohnungen seht ihr nachfolgend.

Showdown im Schatten (1/5)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Drehe 5 Pokéstops oder Arenen 10 Pokébälle Besiege 3 Rüpel von Team Go Rocket 1 Mysteriöses Teil Belohnungen 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub, Begegnung mit Paragoni

Showdown im Schatten (2/5)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Sananabeeren Verschicke 10 Pokémon 10 Superbälle Besiege 6 Rüpel von Team Go Rocket 3 Mysteriöse Teile Belohnungen 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub, Begegnung mit Galar-Makabaja

Showdown im Schatten (3/5)

Aufgabe Belohnung Besiege Team Go Rocket Anführer Arlo 2.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Cliff 2.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Sierra 2.500 EP Belohnungen 2.500 EP, 300 Sternenstaub, 1 Super Rocket Radar

Showdown im Schatten (4/5)

Aufgabe Belohnung Finde den Boss von Team Go Rocket 10 Top-Tränke Bekämpfe den Boss von Team Go Rocket 10 Hyperbälle Besiege den Boss von Team Go Rocket 6 Top-Beleber Belohnungen 3.000 EP, 3.000 EP, Begegnung mit Gengar

Showdown im Schatten (5/5)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 2.500 EP Belohnung abholen 2.500 EP Belohnung abholen 2.500 EP Belohnungen 5.000 EP, 3.500 Sternenstaub, 2 silberene Sananabeeren

Team Go Rocket ist wieder da.

Zurück zum Pokémon Go: Showdown im Schatten Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go