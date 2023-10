Pokémon Go: Team Go Rocket Übernahme im Oktober 2023 - Was ihr wissen müsst!

Im Oktober 2023 steht die nächste Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go auf dem Programm. Euch erwarten wieder viele Aktivitäten rund um Team Go Rocket und neue Crypto-Pokémon!

Die Team Go Rocket Übernahme beginnt am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, um 10 Uhr und endet wiederum am Dienstag, den 31. Oktober 2023, um 20 Uhr.

Was ihr über die neueste Übernahme von Team Go Rocket in Pokémon Go wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Pokémon Go: Rocket Übernahme Oktober 2023 Inhalt:

Team Go Rocket Übernahme Oktober 2023: Welche Pokémon kann ich fangen?

Giovanni bringt ein neues Crypto-Pokémon bei seiner Rückkehr mit. Diesmal könnt ihr Crypto-Regigigas bekämpfen und anschließend auch fangen! Ihr begegnet Giovanni im Rahmen einer neuen Spezialforschung, die bis zum 1. Dezember 2023 um 10 Uhr verfügbar ist. Mehr dazu hier: Pokémon Go: Showdown im Schatten - Aufgaben und Belohnungen der Forschung

Des Weiteren taucht erstmals Crypto-Lugia bei Crypto-Raids auf. Gleichzeitig könnt ihr somit erstmals ein schillerndes Crypto-Lugia fangen.

Davon abgesehen gibt es wieder neue Crypto-Pokémon, gegen die ihr bei Kämpfen gegen Giovanni, Cliff, Arlo und Sierra antretet. Die einzelnen Guides aktualisieren wir so schnell wie möglich, ihr findet sie hier:

Pokémon Go: Giovanni besiegen

Pokémon Go: Arlo besiegen - Beste Konter

Pokémon Go: Sierra besiegen

Pokémon Go: Cliff besiegen

Team Go Rocket Übernahme Oktober 2023 – Crypto-Pokémon

Die Team Go Rocket Übernahme im Oktober 2023 bringt auch neue Crypto-Pokémon mit sich. Dabei handelt es sich um diese hier:

Crypto-Nebulak*

Crypto-Rihorn*

Crypto-Schmerbe*

Crypto-Koknodon*

Crypto-Schilterus*

Crypto-Rotomurf*

Crypto-Lichtel*

Wenn ihr diese Pokémon von Rüpeln befreit, besteht die Chance, die Shiny-Variante zu bekommen.

Team Go Rocket Übernahme Oktober 2023 – Crypto-Raids

Stufe Pokémon Stufe 1 Crypto-Nebulak

Crypto-Sleima*

Crypto-Traunfugil*

Crypto-Lichtel Stufe 3 Crypto-Nidorina

Crypto-Nidorino

Crypto-Golbat

Team Go Rocket Übernahme Oktober 2023 – Eier

Aus 12-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Larvitar*

Ganovil

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam*

Molunk

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Team Go Rocket ist zurück und bringt neue Crypto-Pokémon mit.

Team Go Rocket Übernahme Oktober 2023: Welche Boni gibt es?

Bei Pokéstops und in Ballons erscheinet während der Team Go Rocket Übernahme häufiger Team Go Rocket.

Ebenso könnt ihr eine Lade-TM verwenden, damit ein Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration vergisst.

