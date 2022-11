Pokémon Go: Ursaring besiegen - Beste Konter

Nach dem Event-Zeitraum beim Community Day mit Teddiursa in Pokémon Go könnt ihr wieder mehrere Stunden lang Ursaring in Raids herausfordern. Damit fangt ihr nicht nur dieses Pokémon, ihr lockt noch weitere Teddiursa zu den Arenen.

Unser Guide zeigt euch, welche Pokémon in Pokémon Go die besten Konter sind, um Ursaring besiegen zu können.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie besiege ich Ursaring?

Diese Pokémon helfen euch dabei, Ursaring in Pokémon Go zu besiegen:

Ursaring Typ: Normal Ursaring ist schwach gegen: Kampf

Was ist der beste Konter gegen Ursaring in Pokémon Go? Momentan ist Terrakium mit den Attacken Doppelkick und Sanctoklinge der beste Konter gegen Ursaring.

Weitere effektive Konter gegen Ursaring:

Pokémon Attacken Meistagrif Konter

Wuchtschlag Lucario Konter

Aurasphäre Galar-Zapdos Konter

Nahkampf Kobalium Doppelkick

Sanctoklinge Machomei Konter

Wuchtschlag Viridium Doppelkick

Sanctoklinge Masskito Konter

Kraftkoloss Hariyama Konter

Wuchtschlag Mega-Glurak Y Feuerwirbel

Lohekanonade Mega-Simsala Konter

Psychokinese Mega-Schlapor Doppelkick

Fokusstoß Crypto-Machomei Konter

Wuchtschlag Crypto-Hariyama Konter

Wuchtschlag Crypto-Mewtu Psychoklinge

Psychostoß Crypto-Ho-Oh Einäschern

Läuterfeuer+ Crypto-Simsala Konter

Psychokinese

Ursaring

Wie viele WP hat Ursaring in Pokémon Go?

Was WP-Werte anbelangt, ist bei Ursaring in Pokémon Go mit folgenden zu rechnen:

Raid-Boss-WP - 30.025 WP Perfekte WP beim Fangen von Ursaring - 1.682 Perfekte WP beim Fangen von Ursaring mit Wetterverstärkung (Teilweise bewölkt) -2.103

Welche Attacken hat Ursaring in Pokémon Go?

Mit diesen Attacken bekämpft euch Ursaring in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konter (Kampf)

Dunkelklaue (Geist)

Metallklaue (Stahl) Lade-Attacken Hyperstrahl (Normal)

Knuddler (Fee)

Nahkampf (Kampf)

Alles, was wir über Ursaring wissen

Ursaring sucht sich gerne Wälder als Lebensraum, in denen es viele Flüsse und hohe Bäume gibt. Diese versorgen das Pokémon mit Nahrung.

Auf der Suche nach Essbarem läuft es dabei tagtäglich durch den Wald und durchstöbert jede Ecke.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go