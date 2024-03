Pokémon Go: Wetterwoche lockt euch dieses Jahr mit Shiny-Bonus

2024 kehrt die Wetterwoche in Pokémon Go zurück und rückt, abhängig vom Wetter, verschiedene Pokémon in den Mittelpunkt. Und es gibt auch einen Shiny-Bonus!

Das Event beginnt am Donnerstag, den 14. März 2024, um 10 Uhr und endet am Montag, den 18. März 2024, um 20 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über die Wetterwoche 2024 in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Wetterwoche 2024 Inhalt:

Wetterwoche 2024: Welche Pokémon kann ich fangen?

Es gibt unterschiedliche Pokémon, die abhängig vom jeweiligen Wetter auftauchen können. Darüber hinaus erscheint Formeo in seiner zum jeweiligen Wetter passenden Form ganz allgemein häufiger in der Spielwelt.

Wetterwoche 2024 – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Wetter Pokémon Sonne Tuska* Regen Loturzel* Schnee Shnebedeck* Teilweise bewölkt Kiesling* Bedeckt Parfi* Windig Wablu* Nebel Nebulak* Unabhängig vom Wetter Paras*

Driftlon*

Eguana*

Amarino*

Schlurp*

Wetterwoche 2024 – Raids

Diese Pokémon könnt ihr während des Events in Raids bekämpfen:

Stufe Pokémon Stufe 1 Quaputzi

Nebulak*

Hippopotas*

Amarino* Stufe 3 Glurak*

Schlurp*

Sen-Long* Stufe 5 Regice* Mega-Raid Mega-Despotar*

Wetterwoche 2024 – Feldforschungen

Es sind verschiedene Event-Feldforschungen verfügbar. Schließt ihr sie ab, könnt ihr folgenden Pokémon begegnen:

Paras*

Formeo (Normalform)*

Formeo (Sonnenform)*

Formeo (Regenform)*

Driftlon*

Eguana*

Amarino*

Formeo (Schneeform)*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Formeo in allen Farben.

Wetterwoche 2024: Welche Boni gibt es?

Während des Events erhaltet ihr von Pokémon mit Wetterverstärkung mehr Sternenstaub, außerdem bekommt ihr generell die doppelte Menge an Fang-Sternenstaub.

Zudem besteht eine erhöhte Chance auf schillernde Formeo. Wenn ihr also noch nach welchen sucht, haltet die Augen offen!

Wetterwoche 2024: Sammler-Herausforderung

Zur Wetterwoche 2024 gibt es in Pokémon Go auch eine neue Sammler-Herausforderung. Schließt ihr deren Aufgaben ab, könnt ihr unter anderem Sternenstaub und einen Rauch erhalten.

