Pokémon Go: Wie Tag und Nacht - Alle Infos zum Event, lohnt sich die Forschung?

Wie Tag und Nacht ist das neueste Event in Pokémon Go und beschert euch zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Pokémon, denen ihr in der Wildnis begegnet. Ebenso gibt es Dinge, die ihr bei der neuen Spezialforschung berücksichtigen solltet. Aber dazu weiter unten mehr!

Los geht es mit dem Event Wie Tag und Nacht am Freitag, den 16. Juni 2023, um 10 Uhr. Es endet am Sonntag, den 25. Juni 2023, um 20 Uhr.

Nachfolgend erfahrt ihr in unserem Guide alles Wissenswerte über dieses neue Event in Pokémon Go.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie Tag und Nacht: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie anfangs erwähnt, hängt es von der Tageszeit ab, welchen Pokémon ihr während des Events Wie Tag und Nacht in Pokémon Go begegnen könnt.

Neue Pokémon werden während des Events allerdings nicht eingeführt, allerdings könnt ihr erstmals einem schillernden Imantis begegnen.

Pokémon Go: Wie Tag und Nacht – Wilde Pokémon

Nachfolgend zeigen wir euch die Pokémon, denen ihr während des Events in der Wildnis begegnen könnt.

Tagsüber:

Ledyba*

Kramurx*

Sonnfel*

Driftlon*

Felilou*

Strawickl

Waumboll*

Lilminip

Imantis*

Hisui-Sniebel

Nachts:

Myrapla*

Webarak*

Traunfugil*

Lunastein*

Skunkapuh

Toxiped*

Tarnpignon*

Paragoni

Imantis*

Sniebel

Pokémon Go: Wie Tag und Nacht – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen besteht die Chance, diesen Pokémon zu begegnen:

Imantis*

Pokémon Go: Wie Tag und Nacht – Raids

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Sniebel*

Hisui-Sniebel

Wuffels*

Imantis* Stufe 3 Noctuh

Psiana

Nachtara

Staraptor Stufe 5 Anego* Mega-Raids Mega-Gewaldro*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Wie Tag und Nacht: Welche Boni gibt es?

Während des gesamten Events Wie Tag und Nacht in Pokémon Go bekommt ihr einerseits doppelten Fang-Sternenstaub.

Andererseits erscheinen weltweit wilde Lunastein und Sonnfel in diesem Zeitraum.

Wie Tag und Nacht: Was muss ich für die Sammler-Herausforderung tun?

Das Event bringt auch die neue Sammler-Herausforderung Wie Tag und Nacht mit sich. Dabei werdet ihr etwa mit Sternenstaub und Imantis-Begegnungen belohnt.

Das müsst ihr tun:

Wie Tag und Nacht Sammler-Herausfordung: Tag

Aufgabe Belohnung Fange ein Sonnfel

Fange ein Ledyba

Fange ein Lilminip

Fange ein Felilou

Fange ein Driftlon

Fange ein Strawickl

Fange ein Waumboll

Fange ein Kramurx 2.000 Sternenstaub

Begegnung mit Imantis

Wie Tag und Nacht Sammler-Herausfordung: Nacht

Aufgabe Belohnung Fange ein Lunastein

Fange ein Webarak

Fange ein Myrapla

Fange ein Skunkapuh

Fange einTraunmagil

Fange ein Toxiped

Fange ein Tarnpignon

Fange ein Paragoni 2.000 Sternenstaub

Begegnung mit Imantis

Wie Tag und Nacht: Lohnt sich die Spezialforschung?

Vorweg: Es gibt bei Wie Tag und Nacht gleich zwei Spezialforschungen! Eine ist kostenlos für alle verfügbar, die exklusive Spezialforschung Sternenhimmel müsst ihr im In-Game-Shop kaufen.

Wichtig ist, dass ihr bei beiden ein Cosmog bekommen könnt. Wer beide Spezialforschungen löst, kann sich somit zwei Cosmog sichern.

Tickets sind im Event-Zeitraum erhältlich und wenn ihr eines kauft, müsst ihr euch im Event-Zeitraum mindestens einmal einloggen, um die Spezialforschung zu erhalten.

Was ihr tun müsst, lest ihr nachfolgend. Die Aufgaben für die Spezialforschung mit Ticket sind noch einmal dieselben.

Sternenhimmel (1/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 km Begegnung mit Monozyto Fange 2 Pokémon vom Typ Psycho Begegnung mit Abra Fange 10 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Mollimorba Belohnungen Begegnung mit Woingenau, 5 Himmihbeeren, 7 Sternenstaub

Entscheidet euch nun, ob ihr lieber Tag- oder Nacht-Pokémon erforschen möchtet.

Sternenhimmel: Tag-Pokémon (2/4)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon vom Typ Pflanze oder Käfer 10 Pokébälle Gehe 10 km Begegnung mit Iscalar Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 10 Sananabeeren Belohnungen Begegnung mit Flegmon, 15 Pokébälle, 78 Sternenstaub

Sternenhimmel: Tag-Pokémon (3/4)

Aufgabe Belohnung Lande 10 Curveball-Würfe hintereinander 1.000 Sternenstaub Fange 50 Pokémon mit Wetterverstärkung Begegnung mit Metang Verdiene 10 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 15 Superbälle Belohnungen Begegnung mit Starmie, 1 Moos-Lockmodul, 789 Sternenstaub

Sternenhimmel: Tag-Pokémon (4/4)

Aufgabe Belohnung Brüte 5 Eier aus 3 silberne Sananabeeren Fange 50 Pokémon vom Typ Psycho Begegnung mit Simsala Verdiene 7.890 Sternenstaub 1 Sternenstück Belohnungen Begegnung mit Cosmog, 20 Hyperbälle, 7.890 Sternenstaub

Sternenhimmel: Nacht-Pokémon (2/4)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon vom Typ Geist oder Unlicht 10 Pokébälle Mache 20 Schnappschüsse mit wilden Pokémon Begegnung mit Iscalar Verwende 30 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Sananabeeren Belohnungen Begegnung mit Flegmon, 15 Pokébälle, 78 Sternenstaub

Sternenhimmel: Nacht-Pokémon (3/4)

Aufgabe Belohnung Lande 5 fabelhafte Würfe 1.000 Sternenstaub Fange 30 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Metang Schließe 15 Feldforschungsaufgaben ab 15 Superbälle Belohnungen Begegnung mit Starmie, 1 Moos-Lockmodul, 789 Sternenstaub

Sternenhimmel: Nacht-Pokémon (4/4)

Aufgabe Belohnung Gewinne 5 Raids 3 silberne Sananabeeren Fange 50 Pokémon vom Typ Psycho Begegnung mit Simsala Verdiene 7.890 Sternenstaub 1 Sternenstück Belohnungen Begegnung mit Cosmog, 20 Hyperbälle, 7.890 Sternenstaub

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go