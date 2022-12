Pokémon Go: So besiegst du Mega-Gewaldro - Beste Konter

Mega-Gewaldro zählt ebenfalls zu den verfügbaren Mega-Entwicklungen in Pokémon Go. Ihr könnt bei dem Pokémon selbst die Entwicklung auslösen und es in Raids bekämpfen.

Ihr benötigt für Mega-Gewaldro allerdings die Hilfe anderer Trainerinnen und Trainer. Unser Guide zeigt euch, welche Pokémon in Pokémon Go die besten Konter für den Kampf gegen Mega-Gewaldro sind.

Inhalt:

Wie besiege ich Mega-Gewaldro?

Diese Pokémon helfen euch dabei, Mega-Gewaldro in Pokémon Go zu besiegen:

Mega-Gewaldro Typ: Pflanze, Drache Mega-Gewaldro ist schwach gegen: Flug, Eis, Drache, Gift, Fee, Käfer

Was ist der beste Konter gegen Mega-Gewaldro in Pokémon Go? Derzeit ist Crypto-Mamutel mit den Attacken Pulverschnee und Lawine der beste Konter gegen Mega-Gewaldro .

Weitere effektive Konter gegen Mega-Gewaldro:

Pokémon Attacken Galar-Flampivian Eiszahn

Lawine Mamutel Pulverschnee

Lawine Glaziola Eisesodem

Lawine Snibunna Eissplitter

Lawine Mewtu Psychoklinge

Eisstrahl Arktilas Eiszahn

Lawine Siberio Pulverschnee

Eishieb Arktos Eisesodem

Eisstrahl Mega-Rexblisar Pulverschnee

Meteorologe Mega-Latios Feuerodem

Drachenklaue Mega-Tauboss Windstoß

Sturzflug Crypto-Snibunna Eissplitter

Lawine Crypto-Mewtu Psychoklinge

Eisstrahl Crypto-Arktos Eisesodem

Eisstrahl Crypto-Walraisa Eisesodem

Eisspeer Crypto-Ho-Oh Kraftreserve

Sturzflug

Wie viele WP hat Mega-Gewaldro in Pokémon Go?

Folgende WP-Werte sind bei Mega-Gewaldro in Pokémon Go zu erwarten:

Raid-Boss-WP - 58.168 WP

58.168 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Gewaldro - 2.317 WP

2.317 WP Maximale WP beim Fangen von Mega-Gewaldro mit Wetterverstärkung (Windig, Sonnig) - 2.897 WP

Welche Attacken hat Mega-Gewaldro in Pokémon Go?

Diese Attacken beherrscht Mega-Gewaldro in Pokémon Go:

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Kugelsaat (Pflanze)

Zornklinge (Käfer) Lade-Attacken Erdbeben (Boden)

Laubklinge (Pflanze)

Drachenklaue (Drache)

Aero-Ass (Flug)

Alles, was wir über Gewaldro wissen

Die Blätter, die auf dem Körper von Gewaldro wachsen, sind äußerst scharfkantig, zugleich ist das Pokémon sehr agil.

Es kann von Ast zu Ast hüpfen und somit seine Feinde von oben oder von hinten anspringen.

Weiterhin wachsen auf seinem Rücken Samen, mit deren Nährstoffen es Bäume beleben kann. Es achtet sehr darauf, dass die Bäume in seinem Wald gedeihen.

