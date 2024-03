Diese 2 neuen Raids erwarten dich am Wochenende in Pokémon Karmesin und Purpur

An diesem Wochenende könnt ihr zwei besonderen Pokémon in Tera-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur begegnen.

Wobei die beiden nicht gemeinsam in beiden Spielen auftauchen. Eines davon in einer Version, das andere in der anderen.

Welche Pokémon tauchen auf?

Zuerst einmal das Wichtigste: Los geht es mit diesen Raids am Freitag, den 22. März 2024 um 1 Uhr. Und ihr könnt die beiden Pokémon bis zum Montag, den 25. März 2024, um 0:59 Uhr in Raids finden.

In Pokémon Karmesin trefft ihr in diesem Zeitraum Wutpilz in Tera-Raids, in Pokémon Purpur begegnet ihr Eisenhand.

Um diese Raids zu finden, müsst ihr die neuesten News im Poképortal herunterladen. Ruft zuerst die Geheimgeschenk-Funktion auf und klickt dort auf "PokéPortal-News empfangen".

Natürlich könnt ihr auch gegen Wutpilz und Eisenhand mit der jeweils anderen Version antreten, ihr müsst euch lediglich einem Tera-Raid-Kampf eines Trainers mit der anderen Version anschließen. Dafür braucht ihr jedoch ein Switch-Online-Abo.

Übrigens finden diese Raids nur in der Region Paldea statt.