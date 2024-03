Toyota baut Miraidon-Motorrad - leider ist das Pokémon zu lahm für die Straße

Toyota baut ein echtes Miraidon nach Pokémon Karmesin und Purpur. Lebensgroß soll es sein und mit neuester Technologie ausgestattet. Nur fahren kann der motorisierte Drache aus Pokémon Purpur nicht.

Schon mal auf einem echten Miraidon gesessen?

Diese Kooperation hat wohl niemand kommen sehen. Toyota tut sich mit der Pokémon Company zusammen und arbeitet an dem "Toyota Miraidon Project". Miraidon wird dabei von Toyota nachgebaut, immerhin handelt es sich bei diesem Pokémon ja doch irgendwie um ein Fahrzeug.

Wirklich mit Miraidon über die Straßen jagen könnt ihr aber nicht. Mit seiner Länge von 3,5 Metern und einem Gewicht von 300 Kilogramm kann es nur ganz langsam laufen. Vom Fahren brauchen wir bei einem Meter in drei Minuten ja nicht zu reden. In diesem Video seht ihr, wie das "echte" Miraidon hergestellt wird und wie es sich auf dem großen Pokémon-Motorrad so sitzt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Entstanden ist die Idee durch eine Umfrage zum Thema "Zukunftsmobilität" in Japan, an der 8.000 Grundschüler teilnahmen. Sie nannten Miraidon dort besonders oft, weshalb Toyota auf die Idee kam, den violettfarbenen Drachen nachzubauen.